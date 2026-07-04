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Yıldırım çatıyı vurdu: Alevler paniğe yol açtı

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AA Giriş Tarihi:

Yıldırım çatıyı vurdu: Alevler paniğe yol açtı

Kütahya'da yıldırım isabet etmesi sonucu 9 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

#1
Foto - Yıldırım çatıyı vurdu: Alevler paniğe yol açtı

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki 9 katlı binanın çatısına yıldırım isabet etmesinin ardından yükselen dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

#2
Foto - Yıldırım çatıyı vurdu: Alevler paniğe yol açtı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle binadaki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

#3
Foto - Yıldırım çatıyı vurdu: Alevler paniğe yol açtı

Olay yerine gelen itfaiye merdiveninin yetersiz kalması nedeniyle binanın içinden müdahale edilen yangın, büyümeden söndürüldü.

#4
Foto - Yıldırım çatıyı vurdu: Alevler paniğe yol açtı

Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.

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Yorumlar

Leyl....

Ilk defa böyle bir sey duyuyorum. Kutahya gibi büyük bir sehirde paratoner yok mu!! Birtek bu Bina mi var, yükselik manasinda..
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