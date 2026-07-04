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Spor Zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi! Başakşehir’den Shomurodov kararı
Spor

Zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi! Başakşehir’den Shomurodov kararı

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Zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi! Başakşehir’den Shomurodov kararı

RAMS Başakşehir, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Özbek milli futbolcu Eldor Shomurodov’un sözleşmesindeki zorunlu satın alma opsiyonunu kullandı.

RAMS Başakşehir, Eldor Shomurodov’un bonservisiyle ilgili kararını resmen duyurdu. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Shomurodov'un sözleşmesinde yer alan zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girdiği ve Özbek futbolcunun iki yıllık sözleşmesinin yürürlüğe girdiği belirtildi.

 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadromuza kattığımız Eldor Shomurodov'un sözleşmesinde yer alan zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmıştır. Özbek milli futbolcumuzun satın alma opsiyonunda yer alan iki yıllık sözleşmesi devreye girmiştir. Eldor Shomurodov'a turuncu-lacivert formamız altında başarılarının devamını diliyor, anlaşmanın kulübümüz ve oyuncumuz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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