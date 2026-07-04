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Spor Beşiktaşlı futbolcu Çorum FK ile anlaştı
Spor

Beşiktaşlı futbolcu Çorum FK ile anlaştı

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Beşiktaşlı futbolcu Çorum FK ile anlaştı

Beşiktaş, profesyonel futbolcusu Gökhan Sazdağı’nın Çorum FK’ye transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Beşiktaş’ta Gökhan Sazdağı dönemi sona erdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Gökhan Sazdağı'nın nihai transferi hususunda Çorum FK ile anlaşmaya varılmıştır. Gökhan Sazdağı'na yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

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