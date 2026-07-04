Eski vekilden Ekrem’e pavyon salvoları! “CHP’nin ahlakını İmamoğlu bozdu”

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Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki (CHP) delege borsası, para kuleleri ve kurultay skandallarına dair kendi içlerinden tokat gibi bir itiraf geldi. CHP 24. Dönem İstanbul Milletvekili Faik Tunay, partinin içine düştüğü ahlaki çöküşün mimarı olarak Ekrem İmamoğlu’nu işaret etti. Tunay, “CHP’nin ahlakını Ekrem İmamoğlu bozdu” diyerek parti içindeki kirli pazarlıkları gözler önüne serdi.

Eski vekil Faik Tunay, katıldığı bir programda CHP tarihindeki en büyük ahlaki yozlaşmanın Ekrem İmamoğlu nedeniyle yaşandığını açıkça ilan etti. Partinin geçmişteki liderlik mücadelelerine değinen Tunay, İsmet İnönü döneminde bile böyle bir rezaletin yaşanmadığını vurguladı.

CHP içindeki çürümeyi, “Balık baştan kokar” sözleriyle özetleyen Tunay, İmamoğlu'na yönelik pavyon ve para eleştirilerinde bulundu. Parti tarihine kara bir leke olarak geçen son kurultay süreçlerine değinen eski milletvekili, şu ifadeleri kullandı: “CHP’nin ahlakını Ekrem İmamoğlu bozdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir döneminde, hiçbir kurultayında para, pul, delege, pavyon pazarlığı hiçbir zaman olmadı.”