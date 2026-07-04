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Gündem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Katar hamlesi
Gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Katar hamlesi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Katar hamlesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

 

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

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