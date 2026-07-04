33 mazlumu şehit eden caniler 33 yıldır serbest! Başbağlar katliamı karanlıkta kalmasın

Erzincan ile Tunceli’nin sınır noktasında Başpınar bucağına bağlı köylerden Başbağlar, Sivas Madımak hadisesinden 3 gün sonra baskına uğradı. Coğrafi olarak doğu, batı, kuzey ve güneyden 2500 metreyi aşan 5 yüksek dağla çevrelenen Başbağlar Köyü, Tunceli Ovacık’a bağlı 2933 metrelik Kurtalağı Tepesi’nin hemen ardında bulunuyor. Olay günü 36 kilometrelik Ali Boğazı vadisindeki Yılan Dağı’nı aşan hainlerin baskınıyla gerçekleşen saldırı, akşam ezanı vaktinde yapıldı. Semaya yükselen ‘Allahuekber’ sesini bastırmak isteyen bölücü-mezhepçi hainler, akşam namazı için camide saf tutmaya hazırlanan köylülere silah doğrulttu.

OMUZ ÜSTÜNDE BAŞ, TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ BIRAKMADILAR

Camiden çıkarılarak zorla köy meydanına getirilen 32 mazlum, Sivas Madımak olayı ile ilgili tehditkar sözler ve PKK propagandasının ardından kurşuna dizildi. 29 köylü burada şehit olurken 3 kişi yaralı kurtuldu. 210 hanenin 191’inin yakıldığı Başbağlar’da gözü dönmüş barbarlar köyde bulunan cami, okul, ev, ahır, otomobil ne varsa ateşe vererek adeta soykırıma girişti.

Yakılan evlerde bulunan 1’i kadın 4 kişi diri diri yakılarak şehit edildi. Kendilerine “Madımak intikamcısı” diyen katil sürülerinin ateşe verdiği evlerde 47 yaşındaki Nazife Baltacı ile oğlu 13 yaşındaki İbrahim Baltacı ve 22 yaşındaki Adil Torun, 24 yaşındaki Yahya Özdemir yanarak can verdi. 2 Temmuz 1993’te Madımak Oteli’nde ölen 33 kişiye karşılık, hadiseyle uzaktan yakından ilgisi olmayan 33 sünni masum 5 Temmuz 1993’te şehit edildi. Akşam ezanı vaktinden sabah saatlerine kadar süren katliam, kundaklama, yağma ve talan hadisesine dönemin devlet erkanı hiçbir müdahalede bulunmadı.

İTİRAF ETTİLER

Katliamla ilgileri bulunduğu iddiasıyla tutuklanan bazı kişiler, dönemin bazı siyaset adamlarının yargıya baskıları sonucunda serbest bırakıldılar. Daha sonra itirafçı Şükrü Yıldız’ın katliama ilişkin verdiği ifadeler çerçevesinde yeni bir değerlendirme yapılmadı. İtirafçı Şükrü Yıldız, katliam talimatının “Doktor Baran” kod adlı terörist tarafından verildiğini öne sürdü. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yargılandığı sırada mahkemedeki ifadesinde de saldırının "Doktor Baran" kod adlı örgütün yerel sorumlulardan biri tarafından düzenlendiğini söyledi.

Eski Özel Hareket polisi Ayhan Çarkın ise Başbağlar katliamına ilişkin yaptığı bir açıklamada olayı kendi ekiplerinin gerçekleştirdiğini söylemiş ancak daha sonraki açıklamalarında bu sözlerinin “sadece öngörü” olduğunu savunmuştu.

KATLİAM SANIKLARINI 28 ŞUBAT’TA AKLADILAR

Olaylarla ilgili olarak 20 kişi gözaltına alındı ve haklarında idam ile çeşitli sürelerde hapis cezası istemiyle 1994’te Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın 4 duruşması Erzincan’da, 24 duruşması İzmir DGM’de görüldü. 1998 yılında dava takipsizlikle kapandı. Sanıkların 18’i beraat etti, 2’si mahkûm edildi. Başbağlar Katliamı’ndan sorumlu tutulan ve 415 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan H.B. isimli militan, devlet aleyhinde açtığı tazminat davasını da kazanarak ayriyeten cebine para koydu.

İSTANBUL VE ERZİNCAN’DA ANMA PROGRAMI DÜZENLENECEK

Öte yandan Başbağlar katliamının yıl dönümünde, vahşetin tanıkları, kaybettikleri yakınları için İstanbul ve Erzincan’da anma programı düzenleyecek. Erzincan Kemaliye Başbağlar köyünde yapılacak olan program, köyde bulunan şehitlik ve anıt ziyareti ile başlayacak. Öğle saatlerinde başlayacak olan program okunacak Kur’an-ı Kerim ve mevlid-i Şeriflerin akabinde yemek ikramı ve Başpınar köyü şehitlik ziyaretiyle son bulacak.

İstanbul’da ise bugün Fatih Belediyesi Ali Emiri Kültür Merkezi’nde katliamda şehit edilen 33 vatandaşımız anılacak. Saat 14.00’da Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak olan program dualarla tamamlanacak.