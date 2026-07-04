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Gündem Adnan Beker, CHP'den istifa etti
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Adnan Beker, CHP'den istifa etti

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Adnan Beker, CHP'den istifa etti

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

CHP'de ayrılıklar sürüyor. Son olarak Ankara Miletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Beker, "Cumhuriyet Halk Partisi’nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim" dedi.

Beker, mesajının devamında; "Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.  Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DEN DE İSTİFA ETMİŞTİ

Beker, 2023 yılında İYİ Parti'den de istifa etmişti.

Yine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2017 yılından beri İYİ Parti'nin başarısı için emek verdiğini, 2019 yılındaki yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevine seçildiğini ifade eden Beker, "İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşerilerim ve yüce Türk milletine daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibarıyla İYİ Parti'den istifa ediyorum." demişti.

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Yorumlar

Ahmet

CHP'nin içindeki hainler bitmiyor. Adnan Beker artık partiyle yollarını ayırmış. Bu ülkede doğru yolu arayan bir Müslüman için CHP zaten tercih edilemez, daha da kötüsü vatana karşı hizmeti olan bu adamın partisinden ayrılması üzücü ama aynı zamanda bizleri de koruyan bir adım. Allah milletimize ve Cumhurbaşkanımıza rehberlik etsin.
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