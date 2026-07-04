Soytarı, Kılıçdaroğlu’na bakın ne demiş! Küfürbaza gitti fırçayı yedi

Geçmişte ‘Yalakadan sanatçı olmaz’ diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kur’an-ı Kerim’i hedef alan sözde mizah sonrası gözaltına alınan soytarı Deniz Göktaş’ı dün adliyede ziyaret etti. Küfürbaza desteğe giden Kılıçdaroğlu’nun soytarı Göktaş ile aralarında geçen konuşma ortaya çıktı.

SOYTARIDAN FIRÇAYI YEDİ

Deniz Göktaş, avukatı Metin Aslan vasıtasıyla ve Fatih Altaylı aracılığıyla bir mesaj yayınladı. Kutsal değerleri ve dini hedef alan açıklamalarıyla bilinen şarlatan Göktaş, kendisine desteğe gelen Kılıçdaroğlu’nu “CHP’yi bir salın” diyerek fırçaladığı öğrenildi.

İşte Göktaş'ın avukatı Metin Aslan, Göktaş'ın Altaylı aracılığı ile yaptığı açıklama:

"Sabah Kemal Bey'in burada olduğu ve görüşmek istediği haberi geldi. Görüşmek istemediğimi söyledim. Sulh Cezaya çıkmadan önce emrivaki bir şekilde görüştük. Geçmiş olsun dedi, teşekkür ettim. Bir ihtiyacım olup olmadığını sordu, yok dedim. Aslında kendisiyle görüşmek istemediğimi söyledim. Madem geldiniz milyonlarca gencin bir ricası var; lütfen CHP'yi salın dedim. Ben bunu söyledikten sonra başını salladı, sonra da gitti.