  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yolsuzluğa Kılıf Arayanlara Sert Cevap: Babam Rahmet İstedi, Peki Faruk Bey! 7 Milyar nerede Ahbap? Türkiye'yi beğenmeyenlere ibret olsun! Amerika'da polisin 'ikna' yöntemi kurşun yağmuru 'Lüks yatlara verilen ÖTV’siz akaryakıt, çiftçiye neden verilmiyor?' Rahmi Koç'un fıkra skandalını hatırlattı! Ahmet Hakan'dan DEM Parti'ye 'Deniz Göktaş' eleştirisi Kalibaf’tan Trump’a sert tepki! Önce 40 milyon aç ABD’liyi doyur CHP'li belediyede dev grev! 300 araç kontak kapatıyor İzmir'de istifa dalgası büyüyor! Washington'ı sallayan İsrail çağrısı! Bir yaş altı binden fazla bebek katledildi!
Gündem Soytarı, Kılıçdaroğlu’na bakın ne demiş! Küfürbaza gitti fırçayı yedi
Gündem

Soytarı, Kılıçdaroğlu’na bakın ne demiş! Küfürbaza gitti fırçayı yedi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Soytarı, Kılıçdaroğlu’na bakın ne demiş! Küfürbaza gitti fırçayı yedi

Soytarı küfürbaz Deniz Göktaş’ın avukatı Metin Aslan’ın Fatih Altaylı aracılığıyla paylaştığı metinde, bu hadsizin Kılıçdaroğlu’nun yüzüne karşı "Sizinle görüşmek istemiyordum, madem geldiniz milyonlarca gencin ricası var; lütfen CHP’yi salın" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu’nu fırçaladığını söyledi.

Geçmişte ‘Yalakadan sanatçı olmaz’ diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kur’an-ı Kerim’i hedef alan sözde mizah sonrası gözaltına alınan soytarı Deniz Göktaş’ı dün adliyede ziyaret etti. Küfürbaza desteğe giden Kılıçdaroğlu’nun soytarı Göktaş ile aralarında geçen konuşma ortaya çıktı.

SOYTARIDAN FIRÇAYI YEDİ

Deniz Göktaş, avukatı Metin Aslan vasıtasıyla ve Fatih Altaylı aracılığıyla bir mesaj yayınladı. Kutsal değerleri ve dini hedef alan açıklamalarıyla bilinen şarlatan Göktaş, kendisine desteğe gelen Kılıçdaroğlu’nu “CHP’yi bir salın” diyerek fırçaladığı öğrenildi.

İşte Göktaş'ın avukatı Metin Aslan, Göktaş'ın Altaylı aracılığı ile yaptığı açıklama:

"Sabah Kemal Bey'in burada olduğu ve görüşmek istediği haberi geldi. Görüşmek istemediğimi söyledim. Sulh Cezaya çıkmadan önce emrivaki bir şekilde görüştük. Geçmiş olsun dedi, teşekkür ettim. Bir ihtiyacım olup olmadığını sordu, yok dedim. Aslında kendisiyle görüşmek istemediğimi söyledim. Madem geldiniz milyonlarca gencin bir ricası var; lütfen CHP'yi salın dedim. Ben bunu söyledikten sonra başını salladı, sonra da gitti.

Deniz Göktaş isimli sözde komedyen gözaltında
Deniz Göktaş isimli sözde komedyen gözaltında

Gündem

Deniz Göktaş isimli sözde komedyen gözaltında

FETÖ’cüden Deniz Göktaş propagandası
FETÖ’cüden Deniz Göktaş propagandası

Gündem

FETÖ’cüden Deniz Göktaş propagandası

Temas edeni yakıp tahriş ediyor! O ilde zehirli denizanası alarmı
Temas edeni yakıp tahriş ediyor! O ilde zehirli denizanası alarmı

Yaşam

Temas edeni yakıp tahriş ediyor! O ilde zehirli denizanası alarmı

Diyanet sessiz kalmadı! Cuma hutbesinde "Deniz Göktaş" detayı
Diyanet sessiz kalmadı! Cuma hutbesinde "Deniz Göktaş" detayı

Gündem

Diyanet sessiz kalmadı! Cuma hutbesinde "Deniz Göktaş" detayı

Rahmi Koç'un fıkra skandalını hatırlattı! Ahmet Hakan'dan DEM Parti'ye 'Deniz Göktaş' eleştirisi
Rahmi Koç'un fıkra skandalını hatırlattı! Ahmet Hakan'dan DEM Parti'ye 'Deniz Göktaş' eleştirisi

Aktüel

Rahmi Koç'un fıkra skandalını hatırlattı! Ahmet Hakan'dan DEM Parti'ye 'Deniz Göktaş' eleştirisi

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Turan

Söyleyen değil söyletene bakın! Kuklacı hala işinin başında!

Mehmet

Ne yazık ki, bu ülkede ahlak ve değerlerimiz hiçe sayılıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, dini hedef alan ifadelerle gözaltına alınan Deniz Göktaş’ı ziyaret etmesi ne kadar üzücü! Kutsal değerleri ayaklar altına alan şarlatan Göktaş'ın, Kılıçdaroğlu'na CHP'yi sallaması gerektiğini söylemesi de milletimizin vicdanını incitmeden edemiyor. Bir Müslüman olarak bu davranışları kınamakta ve vatandaşlarımızı uyardığım bir konudur; bu ülkenin geleceği için gerçek değerlere sahip çıkan liderlerden yana olmalıyız!
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23