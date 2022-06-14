Zillet, ülkeyi yıkım raporunu açıkladı

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Raporda, Merkez Bankası’nın Ankara’ya taşınacağı, Strateji ve Planlama Teşkilatı ile Durum ve Hasar Tespit Komitesi kurulacağı, Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin işlevsel hale getirileceği, TÜİK gibi kurumların yapısını değiştirileceği ilan edildi.

Başkanlık Sistemi kalkacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni yıkıp Parlamenter Sistemi getirmeyi vaat eden Zillet İttifakı’nın, iktidar olmaları durumunda doğrudan cumhurbaşkanına bağlı Durum ve Hasar Tespit Komitesi kuracaklarını açıklaması manidar karşılandı.

Yine raporda, BM’nin açıkladığı “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” ekseninde ekonomik ve sosyal kesimler arasında uzlaşma ve katılımcılığı artıran bir yapıya dönüşümünün sağlanacağı ifade edildi.

Merkez'i taşıyacaklar

Raporda görüşlerini açıklayan İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ise Merkez Bankası’nı Ankara’ya taşıyacaklarını ve Merkez Bankası rezerv satışlarının en geç 15 günlük periyotlarla kamuoyuna açıklanacağını söyledi.