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Kongolu polisten Başkan Erdoğan'ı mest eden tekmil

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Kongolu polisten Başkan Erdoğan'ı mest eden tekmil

Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde Kongolu polisin tekmili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı mest etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akademiyi dereceyle bitiren polis memurlarına diplomalarını takdim etti.

Törende Kongolu polisin tekmili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti. Erdoğan, polisle ayrılmadan önce Kongo'ya da selam yolladı.

O anlar renkli görüntülere sebep oldu.

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Yorumlar

Hasan

Kongolu polisin Başkan Erdoğan'ı tekmiliyle selamlaması ve Cumhurbaşkanımızın de Kongolu halkına selam göndermesi gerçekten güzel bir görüntü oldu. Bu, Türk dünyasının birlikteliğine ve İslam ülkeleri arasındaki dayanışmaya örnek teşkil ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da Kerbela'nın acısını hala yüreğimizde hissettiğini söylemesi ise İslam coğrafyasında birlik olma ve fedakarlık ruhu taşıdığımızı gösteriyor.

Vatandaş

Chp lilerde enaz kangolu kardesimiz kadar güzel insan olsalardı,umut varmı güzel insan olurlarmı ne deyim olurlar inşaAllah, ama cok zor.
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