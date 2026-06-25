Kongolu polisten Başkan Erdoğan'ı mest eden tekmil
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Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde Kongolu polisin tekmili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı mest etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, akademiyi dereceyle bitiren polis memurlarına diplomalarını takdim etti.
Törende Kongolu polisin tekmili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti. Erdoğan, polisle ayrılmadan önce Kongo'ya da selam yolladı.
O anlar renkli görüntülere sebep oldu.