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Bir ilimizde termometreler eridi! Sıcaklık 47 dereceyi gördü

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bir ilimizde termometreler eridi! Sıcaklık 47 dereceyi gördü

Antalya'da aşırı nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 47 dereceyi bulmasıyla ıssızlaşan kent merkezinin aksine, serinlemek isteyen vatandaşlar sahillere akın etti.

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Foto - Bir ilimizde termometreler eridi! Sıcaklık 47 dereceyi gördü

Antalya'da hava sıcaklığı 34, deniz suyu sıcaklığı 30 derece, nem ise yüzde 70 ölçüldü.

#2
Foto - Bir ilimizde termometreler eridi! Sıcaklık 47 dereceyi gördü

Hissedilen sıcaklığın 47 dereceye ulaştığı kentte, öğle saatlerinde bazı cadde ve sokaklar boş kaldı.

#3
Foto - Bir ilimizde termometreler eridi! Sıcaklık 47 dereceyi gördü

Sıcaktan bunalıp denizde serinlemeyi tercih edenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

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Foto - Bir ilimizde termometreler eridi! Sıcaklık 47 dereceyi gördü

Konyaaltı Sahili'ne gelenlerden bazıları denize girdi, bazıları şezlongda plaj şemsiyesinin altında vakit geçirdi.

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Foto - Bir ilimizde termometreler eridi! Sıcaklık 47 dereceyi gördü

Çocuklar da aileleriyle eğlenceli anlar yaşadı.

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