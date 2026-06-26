Bir ilimizde termometreler eridi! Sıcaklık 47 dereceyi gördü
Antalya'da aşırı nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 47 dereceyi bulmasıyla ıssızlaşan kent merkezinin aksine, serinlemek isteyen vatandaşlar sahillere akın etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya'da aşırı nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 47 dereceyi bulmasıyla ıssızlaşan kent merkezinin aksine, serinlemek isteyen vatandaşlar sahillere akın etti.
Antalya'da hava sıcaklığı 34, deniz suyu sıcaklığı 30 derece, nem ise yüzde 70 ölçüldü.
Hissedilen sıcaklığın 47 dereceye ulaştığı kentte, öğle saatlerinde bazı cadde ve sokaklar boş kaldı.
Sıcaktan bunalıp denizde serinlemeyi tercih edenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Konyaaltı Sahili'ne gelenlerden bazıları denize girdi, bazıları şezlongda plaj şemsiyesinin altında vakit geçirdi.
Çocuklar da aileleriyle eğlenceli anlar yaşadı.
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