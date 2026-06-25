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Gündem NATO Zirvesi öncesi terör temizliği: 57 şüpheli tutuklandı
Gündem

NATO Zirvesi öncesi terör temizliği: 57 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
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NATO Zirvesi öncesi terör temizliği: 57 şüpheli tutuklandı

Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 209 şüpheliden 57'si tutuklandı.

Ankara Valiliğinin NATO Zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından 23 Haziran'da emniyet ve jandarma ekiplerince çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, DEAŞ, TKP/ML, MLKP ve DHKP/C terör örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 241 şüpheliden 209'u gözaltına alındı.

TEMA VAKFI YÖNETİCİSİ DE VAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ankara Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden, savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen TEMA Vakfı Ankara İl Temsilcisi N.Ö., Doç. Dr. E.M. ile birlikte 57 şüpheli 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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