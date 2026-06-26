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Dünya Terör devleti İsrail rahat durmuyor İran’dan sert uyarı
Dünya

Terör devleti İsrail rahat durmuyor İran’dan sert uyarı

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Terör devleti İsrail rahat durmuyor İran’dan sert uyarı

İran Silahlı Kuvvetleri Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, İsrail’e ait askeri uçakların İran’a komşu ülkelerin hava sahasında faaliyet yürüttüğü ve bu faaliyetlerin İran’a doğru gerçekleştiği vurgulanarak, bu girişimlerin tehdit olarak algılandığı ve tehlikeli bir girişim olduğu açıklaması yaptı.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, İsrail’e ait askeri uçakların İran’a komşu ülkelerin hava sahasında faaliyet yürüttüğünü belirterek, bu girişimlerin tehdit olarak algılandığını duyurdu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, konuya dair bildiri yayımladı.

Bildiride, İsrail’e ait askeri uçakların İran’a komşu ülkelerin hava sahasında faaliyet yürüttüğü ve bu faaliyetlerin İran’a doğru gerçekleştiği vurgulanarak, bu girişimlerin tehdit olarak algılandığı ve tehlikeli bir girişim olduğu belirtildi.

ABD’nin İsrail’i "kontrol altına" alamaması halinde, İran’ın kendisine yönelik tehditlere müsamaha göstermeyeceği ve tehlikeli eylemlere karşı cevap hakkını saklı tuttuğu kaydedildi.

Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı tarafından yayımlanan bildiride, İsrail askeri uçaklarının hangi ülkelerin hava sahasında faaliyet yürüttüğü ve söz konusu faaliyetlerin içeriği hakkında ise bilgi verilmedi.

Bazı uluslararası basın-yayın organları, ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı saldırılar sırasında İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) Demir Kubbe Hava Savunma Sistemleri ile asker gönderdiğini iddia etmişti.

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Yorumlar

Ahmet

İsrail'in komşu ülkelerin hava sahasında yaptığı askeri faaliyetler tehlikeli bir şekilde devam ediyor ve İran bu durum karşısında sessiz kalmayacak. Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'nın açıklaması, İsrail'in gerçek yüzünü ortaya koyuyor; ABD'nin İsrail'i kontrol altına alamaması halinde İran tehditlere karşı cevap hakkını saklı tutarak karşılık verecektir. Bu duruma karşı Allah'ın yardım ve rehberliğine ihtiyacımız var. İsrail ve yancıları, Filistin halkının haklarını yok sayıp zulmü devam ettirirken, Müslüman ülkelerin birlik olmaları gerekiyor.
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