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Gündem NATO Zirvesi öncesi alçak provokasyon ellerinde patladı!
Gündem

NATO Zirvesi öncesi alçak provokasyon ellerinde patladı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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NATO Zirvesi öncesi alçak provokasyon ellerinde patladı!

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek tarihi Ankara Zirvesi öncesinde, ülkemizin küresel vizyonunu baltalamak ve başkentte panik havası estirmek isteyen karanlık odakların sosyal medya üzerinden yaymaya çalıştığı sinsi yalan anında çürütüldü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarındaki söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

 

Ankara'da 7-8 Temmuz'daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararı bulunmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Zirve öncesinde kamuoyunda panik ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialara karşı gerekli tüm hukuki süreçler ayrıca yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın güncel ve doğru bilgiler için yalnızca ilgili resmi kurumların açıklamalarını takip etmesi önemle rica olunur."

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