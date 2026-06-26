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Otomotiv
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Otomobil devi gemileri yaktı: Şimdi de 782 bin TL indirim!

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Otomobil devi gemileri yaktı: Şimdi de 782 bin TL indirim!

Türkiye'nin en çok tercih edilen markalarından olan Skoda'nın, Superb modelinde 782.900 TL'ye varan indirim olduğu görüldü. İşte haberin detayları...

#1
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı: Şimdi de 782 bin TL indirim!

Türkiye'de sıfır araç satın almayı düşünen birçok otomobil tutkunu; Skoda, Renault, Chery, Hyundai, Toyota ve Fiat gibi markaların güncel fiyat listelerini yakından takip ediyor. Kullanıcılar, fiyat-performans karşılaştırması yaparak bütçelerine en uygun aracı seçmeye çalışıyor. Skoda otomotiv şirketinin 2026 Haziran ayı kampanyaları incelendiğinde ise, Superb modelinde 782.900 TL'ye varan indirim olduğu görüldü. Bu durum, Skoda gemileri yaktı dedirtebiliyor.

#2
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı: Şimdi de 782 bin TL indirim!

SKODA ARAÇTA İNDİRİM Skoda Superb Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG versiyon araçta 543.600 TL indirim bulunuyor. Sportline 1,5 TSI mHEV 150 PS DSG araçta ise 782.900 TL indirim var. Bunların yanı sıra, L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG versiyon Skoda Superb araçta 490.100 TL indirim bulunuyor. Skoda Superb aracın bazı versiyonlarında indirim bulunurken bazılarında yok. Bu durum, aracın güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. Aşağıda 25 Haziran 2026 tarihli, 2026 model yılı Skoda Superb fiyat listesi yer alıyor.

#3
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı: Şimdi de 782 bin TL indirim!

SKODA SUPERB FİYAT LİSTESİ Versiyonu: Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG. Fiyatı: 3.774.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: Bulunmuyor. Versiyonu: Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG. Fiyatı: 4.539.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.996.300 TL. İndirim: 543.600 TL. Versiyonu: Sportline 1,5 TSI mHEV 150 PS DSG. Fiyatı: 4.539.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.757.000 TL. İndirim: 782.900 TL.

#4
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı: Şimdi de 782 bin TL indirim!

Versiyonu: L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG. Fiyatı: 4.989.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 4.499.800 TL. İndirim: 490.100 TL. Versiyonu: L&K Crystal 2.0 TDI 193 PS DSG 4x4. Fiyatı: 6.974.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: Bulunmuyor. Versiyonu: L&K Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4. Fiyatı: 7.074.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: Bulunmuyor.

#5
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı: Şimdi de 782 bin TL indirim!

Versiyonu: Combi Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG. Fiyatı: 4.659.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: Bulunmuyor. Versiyonu: Combi L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG. Fiyatı: 5.109.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: Bulunmuyor.

#6
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı: Şimdi de 782 bin TL indirim!

Versiyonu: Combi L&K Crystal 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4. Fiyatı: 7.094.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: Bulunmuyor. Versiyonu: Combi L&K Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4. Fiyatı: 7.194.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: Bulunmuyor./ kaynak: haber7

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