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Gündem Daha dün Biden ile birlikte Erdoğan’ı alaşağı edeceklerdi! CHP’liler birden ABD ve NATO düşmanı kesildi!
Gündem

Daha dün Biden ile birlikte Erdoğan’ı alaşağı edeceklerdi! CHP’liler birden ABD ve NATO düşmanı kesildi!

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Daha dün Biden ile birlikte Erdoğan’ı alaşağı edeceklerdi! CHP’liler birden ABD ve NATO düşmanı kesildi!

Daha 2023 seçimlerinde “dostlarımızla birlikte iktidar olacağız” deyip ABD Başkanı Joe Biden ile Türkiye’de Erdoğan iktidarını devirme planı yapan CHP’liler şimdi ABD ve NATO düşmanı kesildi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında NATO Zirvesi için alınan güvenlik önlemlerini ve teröristlere yönelik operasyonları eleştirerek; “Trump gelecek diye elleri ayaklarına dolandı! Meydanlardaki ‘eyy’ nidaları, Trump’ın uçağı Ankara’ya yaklaşana kadarmış. Yollarda itiraz eden tek bir vatandaş bile görüp canları sıkılmasın diye koca devleti panik atağa sokup akıl almaz bir saçmalığa imza attılar” diye konuştu.

TERÖRİSTLERİN TUTUKLANMASI ÇOK AĞRINA GİTMİŞ!

“NATO Zirvesi ‘temizliği’ adı altında bir günde tam 103 tutuklama!” sözleriyle teröristlere yönelik operasyonlara tepki gösteren Emir şunları söyledi: “Peki kim bu devletin bekasını sarsan ‘silahlı terör örgütü’ üyeleri? 79 yaşında, bu ülkenin ilk kadın mühendislerinden olan TEMA gönüllüsü (silahlı terörist olduğu için ev hapsi verilmiş!). Ağaç ve toprak savunan TEMA Ankara İl Temsilcisi Nevzat Özer. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Memiş, Gazeteci Yıldız Tar. Bu bir devlet aklı falan değil; düpedüz siyasi bir aşağılık kompleksi, liyakatsizlik ve çaresizlik krizidir. Yabancıya şirin gözükeceksiniz, onlardan aferin alacaksınız diye ülkenin bilim insanını, 79 yaşındaki çınarını delilsiz ve mesnetsiz hapse attığınız bu ucube ve trajikomik düzenin hesabı sandıkta elbet sorulur!”

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Yorumlar

Cengiz

Bu işlere senin aklın ermez,sen Yunanistan'a git bildiğini yap, devletin işlerinden uzak durun, kıyıda köşede alem yapmaya devam, yakalanmayın yeter

Derdimiz memleket

Çok şahane şov yapıyorlar 1970 li yıllarda da Amerikan kotu giyer malbora içerler kahrolsun Amerika diye bağırlardı. Ne değişti ? Kılıçdaroğlu abd ye gitti 8 saat ortadan kayboldu kimlerle ne yaptı belli değil. Eski ABD başkanı ihtilalle yıkamadık dostlarımızla Türk hükümetini yıkacağız dedi. Şimdide aldıkları emre göre şov yapıyor
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