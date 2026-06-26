Şer ittifakı deşifre oldu

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Hırsızlık tutuklusu Ekrem İmamoğlu’nun “imdat” çığlığına firari FETÖ’cüler yetişti. Terörist Fetullah Gülen’in manevi oğlu Enes Kanter’in başını çektiği hainler, Fransa’nın Strasbourg kentinde Messi ve Ronaldo maskeleriyle yürüdü. Yaygara kopara kopara AİHM’nin önüne gelen FETÖ’cüler, Avrupa kurumlarına Türkiye’ye baskı uygulanması çağrısında bulundu. İktidara hakaret yağdırılan yürüyüşün ardından duvara; İmamoğlu’yla hükümlü terör örgütü üyeleri Mehmet Baransu ve Hidayet Karaca, Kobani provokasyonunun faili Selahattin Demirtaş, Gezi kalkışmasının sorumlusu Osman Kavala’ya aynı karede yer veren bir pankart asıldığı görüldü. Böylece FETÖ’cülerin İmamoğlu’na gönül verdikleri, umut bağladıkları tescillendi. FETÖ’nün kripto haberleşme programı Bylock’ta ‘Eczacı’ kod adıyla anılan korsan Genel Başkan Özgür Özel’in ardından bir dönem Samanyolu TV’de spor yorumculuğu yapan İmamoğlu’na kaçak hainlerin şakşaklamalarıyla mahkemenin yeniden Genel Başkan koltuğuna oturttuğu Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’cüleri arındırması kaçınılmaz hâle geldi.

ELE GEÇİRME HAYALİ

Akit’e konuşan Siyaset Bilimci Yaşar Hacısalihoğlu bakın neler söyledi: “FETÖ’cüler yakışanı yaptılar. Günahları bir bir ortaya dökülen İmamoğlu’nu koruyup kollarken Türkiye’yi karalamaktan, dünyaya şikâyet etmekten geri durmadılar. Tabii 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 10 sene geçti. Hâlen FETÖ’nün siyasi ayağı aranıyor. Ancak bu yapının 40 ayaklı olduğu unutuluyor. Ortada 1-2 ayak yok. Ve FETÖ’nün amacının iktidar olmak değil, iktidara giden yolu küresel efendileri için denetlemek olduğu akıldan çıkarılıyor. FETÖ’nün kim iktidar olmaya aday ise ona yaklaştığı dikkatten kaçırılıyor. FETÖ, ilk olarak siyasi ayağını bunun için kullanıyor. Güçlü olanı kontrol altına almaya uğraşıyor. İkinci olarak iç cephenin kuvvetlenmemesi hatta dağılması için uğraşıyor. Bu nedenle örgütlenmelere gidiyor, içeriden ve dışarıdan fitne girişimlerinde bulunuyor. Bu yapılanmanın şu anda da CHP’yle ilgilendiğini müşahede ediyoruz. Kılıçdaroğlu, hata etti. Şu anda pişman olduğunu belirtiyor, af diliyor ama gerisini getirmiyor. Arınma vaadinde bulunuyor. FETÖ’cüleri atacağını ifade ediyor. Ancak o FETÖ’cülerin adlarını paylaşmıyor. Konuyu takip ediyoruz. Kılıçdaroğlu’nun ne oranda FETÖ’cüleri CHP’den arındıracağına bakacağız. Belli ki FETÖ’cüler İmamoğlu’yla ilgileniyorlar. İmamoğlu’na ‘FETÖ’cüler neden sizi bu kadar seviyorlar’ sorusunu sormak gerek. Çünkü bir ara CHP’nin seçimlerden galip çıkacağına inanan ve uçak biletlerini alan firari FETÖ’cüler vardı. Hülâsa FETÖ’cülerin İmamoğlu’nun yanında konumlanması, ona ümit bağlamasıdır.”