Rüvşet paraları Veli’de toplanmış! Kasa Ağbaba

31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde Meclis’te poşet içinde unutulan 250 bin dolarla adı anılan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın adı o zamandan beri sürekli dolarlar ve gizemli EFT’lerle geçmeye devam ediyor. Görevden uzaklaştırılan yolsuzluk tutuklusu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, babasının aday gösterilmesi karşılığında Ağbaba’ya 1 milyon euro nakit para verdiğini iddia etmesiyle dikkatler bir kez daha kendisine çevrilmişti. Son olarak CHP’li Seferihisar Belediyesine yönelik operasyonda tutuklanan Ağbaba’nın danışmanı şüpheli Özlem Akyılmaz’ın hesap hareketleri ayrıntılı olarak incelenirken, yine varış noktası Ağbaba olan şüpheli para transferleri ortaya çıktı. Bu arada aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı.

OKLAR AĞBABA’YI İŞARET EDİYOR

Ağbaba’nın danışmanı Akyılmaz’ın hesap hareketleri, milyonlarca liralık gizli para trafiğini ortaya çıkardı. İmar izni alabilmek için toplandığı iddia edilen 6 milyon TL’lik rüşvetin; belediye başkanlarının yakınları, meclis üyeleri ve aracılar vasıtasıyla adım adım Akyılmaz’a, oradan da Ağbaba’nın şahsi hesabına nasıl aktarıldığı soruşturma dosyasına girdi. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in annesi Meryem Yiğit’in hesabından 29 Mart 2024 tarihinde Akyılmaz’ın hesabına 500 bin TL gönderildiği, bu paranın ardından 335 bin TL’sinin Ağbaba’nın hesabına aktarıldığı tespit edildi. Yine tutuklu Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın eşi Nermin Günay’ın hesabından 27 Şubat 2024 tarihinde Akyılmaz’a 500 bin TL gönderildiği, bu tutarın 100 bin TL’sinin 2 Mart 2024 tarihinde Ağbaba’nın hesabına aktarıldığı belirlendi. ‘Rüşvete aracılıktan’ tutuklanan Evrim Ataman da hesabına gelen 500 bin TL’nin, Seferihisar’daki İyonya Konakları isimli villalara yapı kullanım izin belgesi amacıyla alındığı ileri sürülen 6 milyon TL’lik rüşvetin bir bölümü olduğunu beyan etmiş. Ataman bu parayı Akyılmaz’ın hesabına, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan’ın talimatıyla transfer etmiş. Okların işaret ettiği Ağbaba’nın dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezleke Meclis’te bekliyor.

ÖZGÜR’ÜR ÇOK ‘ÖZEL” KASASI

Soruşturmaları Akit’e değerlendiren Avukat Cengiz Ocakçı ise, şunları söyledi: “Yıllardır dokunulmazlıkların kaldırılmasını savunduğunu söyleyen CHP’liler şimdi dokunulmazlıkların arkasına saklanıyorlar. Hadi bakalım kaldırın bakayım! Veli Ağababa hakkında öyle bir iddialar var ki, kendisinin Özgür Özel’in kasası olduğu ve paraların devamlı olarak ona yönlendirildiği belirtiliyor. Hatta Ağbaba’nın yurt dışına kaçacağına dair de iddialar var. Yüzyılın yolsuzluğu, kazdıkça daha çok çıkacak. Bunlar buzdağının görünen kısmı. 2019’dan itibaren düşündüğünüzde, ortaya çıkacak meblağlar korkunç boyutta olacaktır.Hizmeti bırakmışlar. Ellerinde bulunan imkanlarla ‘nasıl kendimize bu imkanları yönlendiririz, kullanırız?’ gayesi üzerine bina edilmiş bir çalışma içerisindeler. Tam bir organize suç örgütü. Bunlar çok rahat Cumhurbaşkanlığı’nı, devleti, hükümeti ele geçireceğini, kendilerinin dokunulmaz olduğunu ve kendilerinden kimsenin hesap sorulamayacağını kendileri inandırmışlar. Başkalarına da inandırmışlar. Tamamen böyle bir şey içerisinde psikoloji içerisindeler. Ancak soruşturmalar derinleştikçe yapılan yolsuzlukların boyutu daha da ortaya çıkacaktır.”

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILSIN

Avukat Tamer Mahmutoğlu da şunları dile getirdi: “31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde Meclis’te poşet içinde unutulan 250 bin dolarla adı anılan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın adı o zamandan beri sürekli dolarlar ve gizemli EFT’lerle anıladursun, işin arka planındaki büyük senaryonun ortaya çıkması için gerçekleştirilen çok sayıda soruşturmada paraların varış noktası olarak adı geçen Ağbaba’nın dokunulmazlığının kaldırılması halinde rüşvet trafiğine ilişkin gerçekler açığa çıkacaktır. Mahkemenin ‘mutlak butlan’ kararıyla ‘yok’ hükmünü verdiği Özgür Özel yönetiminin en etkili isimlerinden biri olduğu bilinen Ağbaba’nın, dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke Meclis’te beklerken, Ağbaba’ya düşen suçlamaları ve soruşturma dosyalarındaki bilgi ve belgeleri reddetmek yerine, dokunulmazlığının kaldırılarak yargı yolunun açılmasına önayak olmaktır. Ancak bu şekilde kamuoyu gerçekleri öğrenebilecektir. Aksi halde bu rüşvet ve usulsüzlük iddiaları Türk Siyasi hayatının kara bir lekesi olarak tüm dünyada yıllarca konuşulacak ve ülkemiz açısından milli güvenlik meselesi haline gelecektir.”