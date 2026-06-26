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Gündem Cansız bedeni 18 gün sonra bulunmuştu: Leyla Aydemir davasında karar çıktı!
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Cansız bedeni 18 gün sonra bulunmuştu: Leyla Aydemir davasında karar çıktı!

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Cansız bedeni 18 gün sonra bulunmuştu: Leyla Aydemir davasında karar çıktı!

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in (4) ölümüne ilişkin yeniden görülen davada, kara belli oldu.

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in (4) ölümüne ilişkin yeniden görülen davada, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Yusuf Aydemir'i 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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