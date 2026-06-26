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Gündem Bakan Akın Gürlek duyurdu! 24 ilde yapılan operasyonlarda yüzlerce gözaltı var
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Bakan Akın Gürlek duyurdu! 24 ilde yapılan operasyonlarda yüzlerce gözaltı var

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bakan Akın Gürlek duyurdu! 24 ilde yapılan operasyonlarda yüzlerce gözaltı var

Suç örgütlerine yönelik 48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Adalet Bakanı Gürlek, "Şehirlerimizin huzurunu bozmaya, gençlerimizi suça bulaştırmaya, esnafımızı tehdit ve haraçla sindirmeye çalışan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütlerine yönelik 48 ayrı operasyon sonucunda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletin huzurunu, çocukların ve gençlerin geleceğini, esnafın emeğini ve kamu düzenini hedef alan organize suç örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

18 Haziran'daki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da vurgulandığı üzere tüm vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunmasının, devletin en temel önceliklerinden biri olduğunu kaydeden Gürlek, bu kapsamda pazartesi günü 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığına "Organize suç örgütleri ile mücadele" konulu genelge gönderildiğini hatırlattı.

Gürlek, Cumhuriyet başsavcılıklarının bunun üzerine süratle harekete geçtiğini, emniyet ve jandarma birimleriyle koordinasyon içerisinde bu sabah ülke çapında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğine değinerek, şu bilgileri paylaştı:

"48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. Bu kapsamda 31 Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, 24 ilde TCK 220 kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna yönelik 35 operasyon yapılmış, 711 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilmiştir. Ayrıca örgütlü suç kapsamında olmamakla birlikte benzer nitelikteki suçlara yönelik 10 Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, 10 ilde 13 operasyon yapılmış, 130 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilmiştir."

GÜÇLÜ KOORDİNASYONUN AÇIK BİR GÖSTERGESİ

Operasyonlar sonucu ortaya çıkan tabloya değinen Gürlek, bunun yargı teşkilatının süratli refleksinin, kolluk birimlerinin sahadaki etkinliğinin ve kurumlar arasındaki güçlü koordinasyonun açık bir göstergesi olduğunun altını çizdi.

Gürlek, "Şehirlerimizin huzurunu bozmaya, gençlerimizi suça bulaştırmaya, esnafımızı tehdit ve haraçla sindirmeye çalışan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Suç örgütlerini yöneticilerinden finans ağlarına, tetikçilerinden dijital propaganda kanallarına kadar tüm unsurlarıyla hedef almaya devam edeceklerini belirten Gürlek, yayımlanan genelgenin gereğini hızla yerine getiren, operasyonları uyumla koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarına ve emniyet ile jandarma teşkilatına teşekkür etti.

Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, Milli Güvenlik Kurulu'nda ortaya konulan irade ve devletin tüm kurumları arasındaki tam koordinasyonla, kamu düzeninden ve vatandaşın güvenliğinden bir milim dahi taviz vermeden mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

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Yorumlar

Mehmet

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasıyla yürekten sevindim. Organize suç örgütlerine karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yapılan bu operasyon, milletimizin güvenliğini sağlamak için atılan önemli bir adımdır. 841 şüphelinin gözaltına alınması, devletin vatanı ve halkını koruma konusundaki kararlılığının göstergesidir. Bu örgütler, milletin huzurunu bozmak, gençlerimizi suça bulaştırmak ve ülkemizin bekasına zarar vermek için çalışıyorlardı. Emniyet güçleri ve savcılar, bu hain yapılara karşı etkin bir şekilde mücadele ediyorlar. Allah bizlere daha güvenli ve huzurlu günler versin.
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