  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘İBB Kültür AŞ müdürünü polisler kaçırdı’ demişti! Ali Çağatay gözaltına alındı Avrupa ülkesinde neler oluyor! Bugün önce uçak sonra tren kazası Müslüman cenazesini ‘Baban belki babandır ama anan anandır’ diye anlatmıştı! Müptezel Müjdat’a hapis cezası! Katile ıslıklı 'yuh'lu protesto protesto: 'Defol’ diye bağırdılar Ukrayna'dan Rusya topraklarına gizli operasyon hamlesi! Zelenskiy dünyayı sarsacak 40 günlük saldırı planını onayladı! Kongolu polisten Başkan Erdoğan'ı mest eden tekmil MHP’den Yunanistan’a Batı Trakya tepkisi: Türkiye, Batı Trakya’nın da garantörüdür! Eninde sonunda başınızı yakacaksınız! Hürmüz Boğazı'nda ateşle oynuyorlar! Anlaşma sonrası Umman açıklarında kargo gemisine füzeli provokasyon! "İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme Gölbaşı'nda tarihi mezuniyet! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teşkilata katılan 13 bin yeni yiğide talimat!
Spor Barış Alper'in kaçırdığı pozisyon Azerbaycanlı spikeri çileden çıkardı
Spor

Barış Alper'in kaçırdığı pozisyon Azerbaycanlı spikeri çileden çıkardı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Türkiye-ABD maçında Barış Alper Yılmaz'ın kaçırdığı net fırsat sonrası adeta yıkılan Azerbaycanlı spiker, "Hayal kırıklığıdır Barış Alper Yılmaz" dedi.

2026 Dünya Kupası D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, son maçında ABD ile karşılaştı. Bizim Çocuklar, sahadan 3-2 galip ayrılarak turnuvaya 3 puanla veda etti.

Karşılaşmanın ardından ise sosyal medyada yayılan bir video dikkat çekti.

Azerbaycanlı spikerin, milli futbolcularımızdan Barış Alper Yılmaz’ın kaçırdığı pozisyona verdiği tepki gündem oldu.

Spiker, "Bunu değerlendiremeyip neyi değerlendireceksin? Hayal kırıklığıdır Barış Alper Yılmaz." ifadelerini kullandı.

Ünlü isimden 'Kupanın en kötü takımı' seçilen A Milli Takım’a sert tepki: Bunlara uçak tahsisi israftır
Ünlü isimden 'Kupanın en kötü takımı' seçilen A Milli Takım’a sert tepki: Bunlara uçak tahsisi israftır

Gündem

Ünlü isimden 'Kupanın en kötü takımı' seçilen A Milli Takım’a sert tepki: Bunlara uçak tahsisi israftır

Dünya kupasına 3 gol ve 3 puanla veda... Maç sonucu: Türkiye 3-2 ABD
Dünya kupasına 3 gol ve 3 puanla veda... Maç sonucu: Türkiye 3-2 ABD

Spor

Dünya kupasına 3 gol ve 3 puanla veda... Maç sonucu: Türkiye 3-2 ABD

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Ülkemizin Milli Takımı, ABD ile oynadığı Dünya Kupası maçı sonrası yine hayal kırıklığı yarattı. Barış Alper Yılmaz gibi genç yeteneklerin de performansı yetersiz kaldı. Azerbaycanlı spikerin eleştirileri haklı ve bizleri milli takımımızın daha fazla çalışması gerektiğine ikna ediyor. Bu başarısızlık, ülkemize uçak tahsis etmek yerine vatanı savunmak için ter döküp mücadele etmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. A Milli Takım'ımız bundan ders çıkarıp gelecek maçlarda daha iyi sonuçlar elde etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Allah bu milletin sırtına düşen tüm görevleri kolaylaştırır inşallah.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23