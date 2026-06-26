Barış Alper'in kaçırdığı pozisyon Azerbaycanlı spikeri çileden çıkardı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye-ABD maçında Barış Alper Yılmaz'ın kaçırdığı net fırsat sonrası adeta yıkılan Azerbaycanlı spiker, "Hayal kırıklığıdır Barış Alper Yılmaz" dedi.
2026 Dünya Kupası D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, son maçında ABD ile karşılaştı. Bizim Çocuklar, sahadan 3-2 galip ayrılarak turnuvaya 3 puanla veda etti.
Karşılaşmanın ardından ise sosyal medyada yayılan bir video dikkat çekti.
Azerbaycanlı spikerin, milli futbolcularımızdan Barış Alper Yılmaz’ın kaçırdığı pozisyona verdiği tepki gündem oldu.
Spiker, "Bunu değerlendiremeyip neyi değerlendireceksin? Hayal kırıklığıdır Barış Alper Yılmaz." ifadelerini kullandı.
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