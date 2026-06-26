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2036 yılına kadar bitirecek Rusya gözünü kararttı Ay’da nükleer santral

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AA Giriş Tarihi:

2036 yılına kadar bitirecek Rusya gözünü kararttı Ay’da nükleer santral

Rusya Federal Uzay Ajansının (Roscosmos) 2036'ya kadar Ay'da nükleer enerji santrali kurmayı planladığı bildirildi.

#1
Foto - 2036 yılına kadar bitirecek Rusya gözünü kararttı Ay’da nükleer santral

Rusya'nın 2036'ya kadarki uzay faaliyetlerine ilişkin hazırlanan belgede, Ay yüzeyindeki altyapıda enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla nükleer enerji santrali kurulması hedefi yer aldı.

#2
Foto - 2036 yılına kadar bitirecek Rusya gözünü kararttı Ay’da nükleer santral

Santralin, Rusya'nın Ay programı ve uluslararası işbirliği projeleri kapsamında hayata geçirilmesinin planlandığına işaret edilen belgede, Roscosmos'un 2036 sonrasında nükleer enerji sistemine sahip taşıma araçları geliştirerek bunları uzaya göndermeyi hedeflediği belirtildi.

#3
Foto - 2036 yılına kadar bitirecek Rusya gözünü kararttı Ay’da nükleer santral

Rusya'nın 2036’ya kadarki uzay hedefleri arasında ulusal yörünge istasyonunun konuşlandırılmasının yanı sıra Ay'ın insansız uzay araçlarıyla araştırılması ve Ay'dan alınacak toprak örneklerinin Dünya'ya getirilmesi de yer alıyor.

#4
Foto - 2036 yılına kadar bitirecek Rusya gözünü kararttı Ay’da nükleer santral

"Luna-26" görevinin 2028'de, "Luna-27/1" ve "Luna-27/2" araçlarının da sırasıyla 2029 ve 2030'da uzaya gönderilmesi planlanırken; "Luna-28", "Luna-29" ve "Luna-30" görevlerinin 2032-2036 döneminde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

#5
Foto - 2036 yılına kadar bitirecek Rusya gözünü kararttı Ay’da nükleer santral

Rusya, 2036 sonrasında Venüs ve Mars'ın insansız uzay araçlarıyla araştırılmasını, Ay ve asteroitlerdeki kaynakların geliştirilmesini de hedefliyor.

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