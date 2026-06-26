Cemevindeki rezil provokasyona sert tepki! “Kürt Siyaseti bu ahlaksızlığa alet edilerek önümüzdeki on yılını da heder edecek!”

Binlerce vatandaş cemevindeki çirkin provokasyona tepkilerini sosyal medya mecralarında gösterirken, eski HDP’li milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, X hesabından yaptığı paylaşımda; “Kürt Siyaseti bu ahlaksızlığa alet edilerek önümüzdeki on yılını da heder edecek. ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ tercihinin faturası hala ödeniyorken, birkaç kişinin İBB kayığına binme hevesinin bedeli de, önümüzdeki on yılı rehine pozisyonuna itecek! Dergâhta slogan atılmayacağını bilmeyecek kadar cahil, üç kuruş belediye menfaati için kurultay gerçeğini örtecek kadar ahlaksız bir güruh, tıpkı merkez sağ siyasetin din sömürüsü gibi, Alevilik sömürüsüne herkesi çekmek istiyor” şeklinde son derece sert ifadeler kullandı.

“ÖZGÜR ÖZEL’İN YENİ PARTİSİNE SİNYAL Mİ ÇAKIYORSUNUZ?”

CHP’li Gazeteci Tolgahan Erdoğan da; “Bu Cem Evinin Başkanı aynı zamanda DEM Partili Milletvekili Celal Fırat, kendisine soruyorum; DEM Parti’den önümüzdeki dönem aday olamayacağınız için, çakarlı aracınızı dahi tahsis ettiğiniz Tolga Sağ aracılığı ile Özgür Özel’in yeni partisine sinyal mi çakıyorsunuz” ifadeleriyle tepki gösterdi.