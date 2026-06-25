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Spor Trabzonspor'a Onana müjdesi
Spor

Trabzonspor'a Onana müjdesi

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Trabzonspor'a Onana müjdesi

Karadeniz fırtınası Trabzonspor'a Kamerunlu kaleci Andre Onana için İngiltere'den müjdeli haber geldi.

Süper Lig devi Trabzonspor, kaleci transferinde aradığı mutlu haberi İngiltere'den aldı.

Daily Mail'in haberine göre; Karadeniz fırtınası, geçen sezon kadrosunda kiralık olarak yer alan Kamerunlu başarılı eldiven Andre Onana'yı bir sezon daha kiralamak için Premier Lig devi Manchester United ile el sıkıştı.

 

ÖNCE UNITED KAMPI, SONRA TRABZON

Taraflar kiralama anlaşması konusunda büyük oranda mutabakata vardı. 30 yaşındaki deneyimli kalecinin, Manchester United'ın 6 Temmuz'da başlayacak olan yeni sezon hazırlık kampına katılması bekleniyor. Onana, bu kampın hemen ardından yeniden Trabzon'un yolunu tutacak.

İngiliz kulübü, Kamerunlu kaleciyi 2023 yılında Inter'den 50 milyon Euro gibi dev bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Deneyimli file bekçisinin Manchester United ile ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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