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Gündem İletişim Başkanlığı hazırlamıştı! NATO Zirvesi trafik haritasına yoğun ilgi
Gündem

İletişim Başkanlığı hazırlamıştı! NATO Zirvesi trafik haritasına yoğun ilgi

Yeniakit Publisher
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İletişim Başkanlığı hazırlamıştı! NATO Zirvesi trafik haritasına yoğun ilgi

Türkiye’nin ev sahipliliği yapacağı ve başkent Ankara'da düzenlenecek olan 36. NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan dijital trafik haritası yoğun ilgiyle karşılaştı.

7-8 Temmuz'da düzenlenecek zirve öncesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan harita, erişime açılmasının ardından kısa sürede yoğun ilgi gördü.

"harita.iletisim.gov.tr" adresinden hizmet veren platform, yaklaşık 400 bin ziyaret ve 4 milyona yakın tıklanma aldı.

Haritaya gösterilen ilgi yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadı. Dünyanın dört bir yanından, 122 ülkeden kullanıcı platforma erişim sağladı. Bu tablo, zirvenin uluslararası kamuoyunda uyandırdığı yüksek ilgiyi de gözler önüne serdi.

Zirve süresince uygulanacak trafik düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan harita, geçici olarak araç trafiğine kapatılacak güzergahlar ile vatandaşların kullanabileceği alternatif ulaşım yollarını tek ekranda bir araya getiriyor. Kullanıcılar, harita üzerinde en az iki nokta işaretleyerek gitmek istedikleri güzergahı çizebiliyor. Böylece kapalı yolları önceden görüp seyahat planlarını buna göre yapabiliyor.

Başkent Ankara, 7-8 Temmuz'da NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda davetli lidere, 100'e yakın bakana ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek zirve kapsamında başkentte kapsamlı güvenlik ve trafik tedbirleri devreye alınıyor.

İletişim Başkanlığı, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması ve güncel yol durumunun kolayca takip edilebilmesi amacıyla geliştirdiği harita ile kapanacak yollar, alternatif güzergahlar ve trafik düzenlemelerine ilişkin tüm detayların tek noktadan takip edilebileceğini duyurdu.

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