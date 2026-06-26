Mizah kılıfıyla Cumhurbaşkanı’na hakarete sert tepki! Şamil Tayyar: Densizliğin şaka ambalajıyla sunulmasının mizahla hiçbir ilgisi olamaz!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Deniz Göktaş isimli sözde komedyenin Tunceli’deki gösterisinde mizah kılıfıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretleri tepki çekmeye devam ediyor.
Göktaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Diktatör”, “Cahil” gibi hakaretlerde bulunmasına, sosyal medyadan sert tepki gösteren eski AK Parti Gaziantep Milletvekili, Gazeteci Şamil Tayyar, “Deniz Göktaş isimli bu zıpır stand-up gösterisinde o tiz sesiyle Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyor. ‘Diktatör’ diyor, ‘cahil’ diyor, vesaire vesaire. Ağır eleştiriyi mizahta bir yere kadar kabul ediyorum. Fakat. Doğrudan hakaret edip ‘haha huhu’ diyerek densizliğin şaka ambalajıyla sunulmasının mizahla hiçbir ilgisi olamaz. Mizahta zeka pırıltısı olur, gösterici izleyiciyle görünmez bir bağ oluşturur, ince dokundurmaları seyirci anlık süzer, hoşuna giderse gösterinin parçası haline gelir. Ayrıca. Bu zıpırların 24 yıl girdiği her seçimi kazanmış ve bu ülkenin tarihine geçmiş bir lideri aşağılarken, hiçbir hayat tecrübesi ve başarısı olmayan kendilerine özel paye vermelerini de anlayamıyorum. Senin hikayen nedir? Bir başarın var mı? Kaç kitap okudun mesela? Türkçeyi sonradan öğrenen Senegalli Musti de stand-up gösterisinde Cumhurbaşkanımızı eleştiriyordu ama kimse rahatsız olmadı. İnce zekasıyla mizah üretiyordu çünkü. Mizahla densizlik arasındaki ince çizgiyi koruyamazsan saçmalarsın, komik değil densiz olursun” ifadelerine yer verdi.
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