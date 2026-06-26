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Gündem Mafya 3 kuruşla yaptırıyor da Ekrem mi yapamayacak! Kağan bey satın alındığını ilan etti
Gündem

Mafya 3 kuruşla yaptırıyor da Ekrem mi yapamayacak! Kağan bey satın alındığını ilan etti

Yeniakit Publisher
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Mafya 3 kuruşla yaptırıyor da Ekrem mi yapamayacak! Kağan bey satın alındığını ilan etti

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, milyarlarca lirayı "sistem" içinde toplayan Ekrem İmamoğlu’nun, satın aldığı bürokratlar üzerinden mahkemeyi gargaraya getirmeye çalıştığını yazdı.

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Silivri’de devam eden duruşmadaki gelişmeleri ele aldı. Karahasanoğlu, CHP'li "suç örgütü lideri" Ekrem İmamoğlu ve eski İBB bürokratı Kağan Sürmegöz’e sert eleştirilerde bulundu.

Kağan Sürmegöz’ün savunmasında teknik olarak 2886 sayılı ihale kanunundan ve hayat hikayesinden bahsettiğini ancak esas konulara değinmediğini belirten Karahasanoğlu, belediyedeki rüşvet iddialarını tekrar gündeme getirdi.

 

 

Adalar Belediyesi'ndeki "100.000 Euro'nun altına inmeyelim başkanım" muhabbetlerini ve orman içindeki kaçak inşaatlara göz yumulması gerçeklerini hatırlatarak, dürüst bir bürokratın otel köşelerinde jammerlar eşliğinde yapılan gizli görüşmeleri ve kameraların bantlanmasını sorgulaması gerektiğini ifade etti.

Karahasanoğlu, ihale verilen isimlerin çoğunun şu an yurt dışında kaçak olduğuna dikkat çekerek, bu duruma sessiz kalanların ya ahmak ya da rüşvete ortak olduğunu belirtti.

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