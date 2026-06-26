Ağaç A.Ş’de yandaşa para var borca yok!

Zekeriya Say İstanbul

Ekrem İmamoğlu’nun liderliğini yaptığı “İmamoğlu Suç Örgütü” iddianamesinde yer alan 143 suçtan 11’nin gerçekleştiği İBB iştirak şirketi Ağaç A.Ş.’nin, 8 kooperatif üzerinden 18 köydeki gariban köylüden toplamda 300 milyon TL’lik mevsimlik çiçek alımı yaptığı halde sözleşme imzalanmadığı gerekçesiyle iki yıldır ödeme yapmadığı ifade edildi.

SÖZLER TUTULMUYOR

Paranın 122 milyonunun çiçekçilere, yaklaşık 180 milyonun ise dikimi yapan işçilere ait olduğu belirtilirken, bin bir emekle ürettikleri mevsimlik çiçeklerlerin parasını alamayan köylüler artık yaşadıkları karşısında isyan etti. Kendilerine her seferinde söz verildiğini, yeni sezon için üretim yaptırıldığını, sonrasında ise belediyede muhatap bulamadıklarını belirten köylüler, alacaklarının ne zaman ödeneceğini merak ettiklerini ifade ediyor. Yapılan toplantılarda “Ben Ekrem İmamoğlu’nun emir eriyim” diyen Park ve Bahçeler Müdürü Ziya Duman ve ekibinin, önce dikimleri yaptırıp ‘daha sonra hallederiz’ sözlerine güvenerek mağdur olan üreticilere, yapılan alımlar sözleşme ile resmiyet kazanmadığı gerekçesiyle ödeme yapmaya yanaşmadığı bildirildi. Ağaç A.Ş.’ye güvenerek ekim yapan Şile, Beykoz, Silivri, Çatalca’daki 8 kooperatife bağlı köylüler ise ellerinde gönderdikleri çiçeklerin sevkiyatıyla ilgili belgelerin dışında bir yazılı belge olmadığını belirtiyor. Çözüm için İBB’den muhatap bulamadıklarını ve tüm kapıların yüzlerine kapandığını dile getiren üreticiler, alacaklarını tahsil edecekleri günü bekliyor.

KÖYLÜNÜN MALINA ÇÖKTÜLER

İstanbul’un yeşil alan çalışmalarını yürütmek amacıyla 1997 yılında kurulan ve İBB’nin park, bahçe, peyzaj alanlarından sorumlu olan Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Köylülerin güçlükle ürettikleri mevsimlik çiçeklerin ödemesini para olmadığı gerekçesiyle yapmayan Ağaç AŞ’nin, yandaşların makam cenneti haline geldiği öne sürülüyor. Çalışanların büyük çoğunluğunun 38-40 bin TL gibi açlık sınırındaki sefalet ücretlerine mahkum edildiği Ağaç AŞ’nin yönetimi ise adeta sefa sürüyor. Kamusal hizmet üretmek yerine kurumsal israfın ayyuka çıktığı İBB iştirakinde aylık 250 bin TL net maaş alan yöneticiler, 30 günlük kirası 170 bin TL olan makam araçlarında sefa sürüyor.

AĞAÇ DEĞİL YANDAŞ ÇİFTLİĞİ

Öte yandan, yandaş kadrolaşma yüzünden “aile şirketine” dönen Ağaç AŞ’de yolsuzluk tutuklusu eski Genel Müdür Ali Sukas döneminin kadroları yerini korurken, mevcut Genel Müdür Banu Saraçlar ile birlikte liyakatsizlik dalgası kurumu tamamen kuşattığı ifade ediliyor. Banu Saraçlar’ın, aralarında İSPER’den getirilen Genel Müdür Yardımcısı Halil Oruç ile Koordinatör Mutlu Caritay, Spor A.Ş.’den devşirilen satın alma Şefi Recai Söyler, İK Müdürü Sevgi Akdemir, İhale Şefi İbrahim Yazıcı’dan oluşan yandaş bir yönetici kadrosu kurduğu fakat hizmet üretmediği öne sürülüyor.