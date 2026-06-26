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Yerel Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada yeni gelişme!
Yerel

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada yeni gelişme!

Yeniakit Publisher
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Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada yeni gelişme!

Böcek ailesinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada ara mütalaa açıklandı. Savcılık, 5 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Böcek ailesinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada ara mütalaa açıklandı. Savcılık, 5 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen ve kaldıkları otelde ‘böcek ilacı’ nedeniyle hayatını kaybeden Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı.

Mütalaada sanıklar Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı'nın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Sanık Rustemshea Batyrov hakkında ise ölümle illiyet bağı sağlayacak bir eylemin bulunmaması nedeniyle beraati talep edildi.

 

Ne oldu?

Almanya’nın Hamburg kentinde yaşayan Böcek ailesi, 9 Kasım’da turistik gezi için İstanbul’a geldi ve Fatih’teki Harbour Suit Otel’de konakladı.

Aile 11 Kasım sabahı Ortaköy’deki bir seyyar tezgâhtan midye satın aldı ve aynı gün Golden Kokoreç & Midye isimli işletmede de yiyecek yedi.

12 Kasım’da mide bulantısı ve kusma şikâyeti yaşayan aile, Bezmialem ve Çapa hastanelerine başvurdu. Tedavi edilip taburcu edilen aile otele döndü.

13 Kasım saat 02.20 sularında anne Çiğdem Böcek, üç yaşındaki kızı Masal Böcek’i hareketsiz buldu. Ambulans çağrıldı ve aile yeniden hastaneye sevk edildi. İki çocuk ve anne hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek de 17 Kasım’da hayatını kaybetti.

 

Otopsi raporu yediklerinde değil odada zehir buldu

Başlangıçta gıda zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulan soruşturmada midyeci, kokoreççi, lokumcu ve kafe işletmecisi gözaltına alınmıştı.

Adli Tıp Kurumu raporunun ardından tablo değişti. Otelden alınan havlu, maske ve oda süprüntü örneklerinde fosfin maddesi tespit edildi, ailenin yediklerinde ise herhangi bir zehre rastlanmadı.

Bu tespitlerin ardından gıda işletmecileri tahliye edilirken Laleli’deki otelin sahip ve çalışanları ile DSS İlaçlama firması sorumluları tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede Hakan Oğlak, Zeki Kışı, Serkan Kışı, Doğan Caferoğlu ve Muhammad Moeen Ud Din Chishti hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Mütalaada sanıklar ismi geçen sanıklar hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Rustemsha Batyrov hakkında ise “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Ancak mütaalada Batyrov hakkında ölümle illiyet bağı sağlayacak bir eylemin bulunmaması nedeniyle beraati talep edildi.

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