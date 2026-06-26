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Otomotiv
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Otomotiv sektöründe duyanlar şaştı kaldı: Işığın yüzde 99'unu yutan ultra siyah araba boyası geliştirildi

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Giriş Tarihi:

Otomotiv sektöründe duyanlar şaştı kaldı: Işığın yüzde 99'unu yutan ultra siyah araba boyası geliştirildi

Araştırmacılar tarafından karbon siyahı pigmenti ile karbon nanotüplerin sular bazlı kompozit içerisinde birleştirilmesiyle geliştirilen yeni ultra siyah kaplama, otomotiv sekötründe olanlar şaştı kaldı! Görünür ışığın neredeyse tamamını mikroskobik yapısıyla kendi içinde hapsederek emen bu özel boya, uygulandığı aracın tüm hatlarını gözle seçilemez hale getiriyor ve arabaya adeta iki boyutlu bir görünüm kazandırıyor. İşte detaylar…

#1
Foto - Otomotiv sektöründe duyanlar şaştı kaldı: Işığın yüzde 99'unu yutan ultra siyah araba boyası geliştirildi

Araştırmacılar tarafından geliştirilen kaplama, görünür ışığın neredeyse tamamını emerek aracın hatlarını gözle seçmeyi zorlaştırıyor.

#2
Foto - Otomotiv sektöründe duyanlar şaştı kaldı: Işığın yüzde 99'unu yutan ultra siyah araba boyası geliştirildi

Yeni kaplama, karbon siyahı pigmenti ile karbon nanotüplerin birleşiminden oluşuyor. Araştırmacılar, bu iki malzemeyi su bazlı bir kompozit içerisinde bir araya getirerek otomotiv kaplamalarında kullanılabilecek kadar kararlı bir yapı elde etmeyi hedefledi.

#3
Foto - Otomotiv sektöründe duyanlar şaştı kaldı: Işığın yüzde 99'unu yutan ultra siyah araba boyası geliştirildi

IŞIĞIN YÜZDE 99,9'UNU EMİYOR! Kaplamanın bu derece siyah görünmesinin nedeni sadece renginin koyu olmasından kaynaklanmıyor. Mikroskobik yapısı, ışığın yüzeyden geri yansıma derecesini düşürüyor. Işık, kaplamanın içindeki küçük girinti ve çıkıntılarda hapsolup defalarca saçılarak emiliyor. Bu da yüzeyin çok daha derin ve neredeyse iki boyutlu görünmesine neden oluyor.Ultra siyah kaplama, Vantablack etkisini daha uygulanabilir bir otomotiv boyasına dönüştürme girişimi olarak görülüyor.

#4
Foto - Otomotiv sektöründe duyanlar şaştı kaldı: Işığın yüzde 99'unu yutan ultra siyah araba boyası geliştirildi

Daha önce bir otomotiv markası Vantablack kaplı bir konsept araçla bu etkiyi gösterebilmişti ancak kaplamaların üretim ve dayanıklılık açısından seri araçlarda kullanılması kolay değildi. Yeni kaplama standart otomotiv püskürtme teknikleriyle uygulanabilir olması nedeniyle avantajlı konumda. Araştırmacılar ayrıca, kaplamayı su ve yüksek nem testlerinden geçirdi; testlerin ardından belirgin bir boya kusuru veya yüzeyden ayrılma görülmediği belirtildi.Yine de bu, ultra siyah arabaların hemen yollara çıkacağı anlamına geldiğini göstermiyor. Araştırmacılara göre çizilme, korozyon, UV dayanımı, tş çarpması ve uzun süreli dış ortam performansı gibi testlerin tamamlanması gerekiyor. Yani görüntü şimdiden oldukça etkileyici ve çekici duruyor olsa da, bu boyayı trafikte görmek için biraz daha beklemek gerekiyor.

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