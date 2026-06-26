Otomotiv sektöründe duyanlar şaştı kaldı: Işığın yüzde 99'unu yutan ultra siyah araba boyası geliştirildi
Araştırmacılar tarafından karbon siyahı pigmenti ile karbon nanotüplerin sular bazlı kompozit içerisinde birleştirilmesiyle geliştirilen yeni ultra siyah kaplama, otomotiv sekötründe olanlar şaştı kaldı! Görünür ışığın neredeyse tamamını mikroskobik yapısıyla kendi içinde hapsederek emen bu özel boya, uygulandığı aracın tüm hatlarını gözle seçilemez hale getiriyor ve arabaya adeta iki boyutlu bir görünüm kazandırıyor. İşte detaylar…