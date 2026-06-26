Otomotiv sektöründe duyanlar şaştı kaldı: Işığın yüzde 99'unu yutan ultra siyah araba boyası geliştirildi

Daha önce bir otomotiv markası Vantablack kaplı bir konsept araçla bu etkiyi gösterebilmişti ancak kaplamaların üretim ve dayanıklılık açısından seri araçlarda kullanılması kolay değildi. Yeni kaplama standart otomotiv püskürtme teknikleriyle uygulanabilir olması nedeniyle avantajlı konumda. Araştırmacılar ayrıca, kaplamayı su ve yüksek nem testlerinden geçirdi; testlerin ardından belirgin bir boya kusuru veya yüzeyden ayrılma görülmediği belirtildi.Yine de bu, ultra siyah arabaların hemen yollara çıkacağı anlamına geldiğini göstermiyor. Araştırmacılara göre çizilme, korozyon, UV dayanımı, tş çarpması ve uzun süreli dış ortam performansı gibi testlerin tamamlanması gerekiyor. Yani görüntü şimdiden oldukça etkileyici ve çekici duruyor olsa da, bu boyayı trafikte görmek için biraz daha beklemek gerekiyor.