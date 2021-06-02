Zilkade ayı ne zaman başlayacak ve Zilkade ayında hangi ibadetler yapılır?

Hicri aylar, miladi aylar gibi 12 aydan oluşur. Zilkade ayı ise 11. ay olup Şevval ayından sonra gelir. Zilkade ayının ne zaman geleceğini merak eden kişiler, bir yandan Zilkade ayının başlangıç tarihini araştırırken diğer yandan Zilkade ayında hangi ibadetlerin yapıldığını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Zilkade ayı ne zaman başlayacak?

2021 Yılı Zilkade Ayı 11 Haziran 2021 tarihinde başlayacak. 10 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek.

Zilkade ayında hangi ibadetler yapılır?

İmam Rıza (aleyhisselam)’dan nakledilen rivayette:

“Bu gece Hazreti.İbrahim ve Hazreti.İsa (aleyhisselam)’lar dünyaya geldi ve Dahvul arzdır.

Gecesinin ibadetinin çokça sevabı ve gündüzünün orucun 60 ay oruç tutmak kadar sevabı vardır.”

Yılın dört gününden biridir ki; orucu bütün diğer günlerden fazileti fazladır Yine rivayette orucunun 70 yıllık oruç sevabına eş değer olduğu ve bir başkasında ise 70 yılık keffare olduğu beyan buyrulmuştur.

Her kim gecesini ibadetle ve gündüzünü de oruçlu geçirirse ona 100 yıllık ibadet sevabı yazılır.

Bu günü oruçlu geçiren kimse için yer ve gök arasında her ne varsa istiğfar eder Allah’ın rahmeti bu günde yayılmıştır ve bu günde kim ibadet eder ve Allah’ın zikri için toplanırsa çokça ecir vardır.

Dahvul arz günü istiğfar namazı kılınmalıdır.

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hadis-i şerifte mealen;

“herkim bu ameli yerine getirirse tövbesi kabul olur ve günahları bağışlanır; onun hasımları kıyamet günü ondan razı olur; dini ondan alınmaz ve imanlı olarak ölür; kabri nurlu ve geniş olur; rızkı artar; azrail (aleyhisselam) canını alırken ona iyi davranır, canı güzel bir şekilde ondan alınır.” diye buyurmaktadır.

Namazın şekli ve yapılması gerekenler:

Özellikle Dahvul arz günü ya da Zilka’de ayında bir gün (zorluk anında herhangi bir ay veya gün ) gusül aldıktan sonra abdest alınır ve

Dört rekat ikişerli olarak,

her rekatta bir fatiha; üç ihlas; Bir muavezeteyn (felak ve nas) sureleri okuyarak namaz kılar, selamdan sonra 70 defa günahlarından istiğfar edilir.

(esteğfirullahi ve etubu ileyh);

bitirince bir defa la havle vala guvvete illabillahil aliyyil azim der.

Ve eller dua için kaldırılır.

Ve şu duayı okur:

Ya azizu ya ğaffaru ığfirli zunuubi va zuunbe cemiil muminine val-muminat;

Feinnehu la yağfiruz-zunibe illa ente.

Yani : Ey çok yüce; ey çok bağışlayan; benim günahlarımı; bütün mümin erkek ve kadınların günahlarını bağışla; muhakkak ki senden başka günahları bağışlayan yoktur. Amin yarabbel alemin.