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Spor Takımın kader maçı öncesi Torreira'dan milyonluk gövde gösterisi: Saha yerine caddelerde Lamborghini şov yaptı!
Spor

Takımın kader maçı öncesi Torreira'dan milyonluk gövde gösterisi: Saha yerine caddelerde Lamborghini şov yaptı!

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Takımın kader maçı öncesi Torreira'dan milyonluk gövde gösterisi: Saha yerine caddelerde Lamborghini şov yaptı!

Galatasaray taraftarı Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Barcelona randevusu için nefesini tutmuşken, sarı-kırmızılıların Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın odağı başka yerde. İspanyol devine karşı çıkılacak maç öncesinde tesislere odaklanmak yerine İstanbul sokaklarında boy gösteren Torreira, tam 56,5 milyon lira değerindeki şatafatlı Lamborghini otomobiliyle adeta caka sattı.

Barcelona gibi dünya devine karşı sahada nasıl bir performans sergileneceği merak konusu iken, Torreira’nın milyonluk oyuncağıyla İstanbul caddelerinde turlayarak poz vermesi "Bu neyin gösterişi?" yorumlarına neden oldu. Saha içindeki mücadeleden çok servet değerindeki lüks aracıyla gündeme gelmeyi tercih eden Uruguaylı oyuncunun, bu tavrıyla zorlu maç öncesi ne kadar ciddiyet taşıdığı tartışma konusu haline geldi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde Lucas Torreira, İstanbul'da 56 milyon 500 bin TL değerindeki Lamborghini marka lüks otomobille görüntülendi.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Barcelona maçı öncesinde lüks otomobiliyle gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol devi Barcelona'yı konuk edeceği kritik mücadele öncesinde Torreira'nın İstanbul'da Lamborghini marka otomobille görüntülendiği belirtildi. Aracın değerinin 56 milyon 500 bin TL olduğu öne sürüldü.

 

GÖZLER BARCELONA MAÇINDA

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında sahasında önemli bir sınava çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı taraftarların büyük heyecanla beklediği mücadele öncesinde takımın yıldız isimlerinden Torreira'nın açıklamaları da gündeme geldi.

Barcelona'yı dünyanın en iyi takımlarından biri olarak değerlendiren Uruguaylı futbolcu, Galatasaray'ın kendi oyun kimliğini koruyarak mücadele edeceğini vurguladı. 

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