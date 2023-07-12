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Dünya Zelenskiy'in o halini görenler dondu kaldı... Dünya bu fotoğrafı konuşuyor!
Dünya

Zelenskiy'in o halini görenler dondu kaldı... Dünya bu fotoğrafı konuşuyor!

Yeniakit Publisher
2023-07-12 12:35:00 -
Zelenskiy'in o halini görenler dondu kaldı... Dünya bu fotoğrafı konuşuyor!

NATO Liderler Zirvesi kapsamında dün akşam verilen yemek programında toplu fotoğraf çekimi öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yalnız kaldığı ve kimse tarafından umursanmadığı anlar dikkat çekti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Liderler Zirvesi kapsamında dün akşam düzenlenen yemeğe eşi Olena Zelenska ile birlikte katıldı.

Yemek programında toplu fotoğraf çekimi öncesinde Zelenskiy'in yalnız kaldığı anlar dikkat çekti.

Fotoğrafta liderlerin kendi aralarında sohbet ettiği, Zelenskiy'in ise tek başına kaldığı ve sıkıntılı bir yüz ifadesi ile etrafa baktığı görülüyor.

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