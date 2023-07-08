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Dünya Zelenskiy'den Türkiye paylaşımı
Dünya

Zelenskiy'den Türkiye paylaşımı

Yeniakit Publisher
2023-07-08 22:13:00 -
Zelenskiy'den Türkiye paylaşımı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'deki ziyaretlerinin ardından Ukrayna'ya döndü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye'deki ziyaretlerinin ardından bugün Ukrayna'ya döndü.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir süredir Türkiye'de bulunan, Azov Taburu'na mensup 5 askerin de Ukrayna'ya döndüğünü açıkladı.

Ukraynalı 5 asker, güvenlik amacıyla Türkiye'de bulunuyordu. Zelenski paylaşımında, "Türkiye'den evimize dönüyor ve kahramanlarımızı evimize getiriyoruz. Ukrayna'lı askerler Denys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhiy Volynsky, Oleh Khomenko, Denys Shleha. Sonunda yakınlarıyla birlikte olacaklar.' İfadelerine yer verdi.


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