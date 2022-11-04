Zelenskiy, o kararnameye imza attı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ülkede son dönemlerde Rus güçlerin saldırılarının hedefinde olan kritik altyapı tesislerinin korunmasının güçlendirilmesine ilişkin kararname imzaladığı bildirildi.

Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Devlet Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Zelenskiy'nin, ülke genelindeki kritik altyapıların korunması yönünde devlet politikasının oluşturulması ve uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı ifade edildi.

Söz konusu kararnamenin Ukrayna Meclisi tarafından da kabul edildiği aktarılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun saldırıları sürerken ülkedeki enerji ve diğer kritik altyapıların güvenliğinin hükümet için öncelikli olduğu belirtildi.

Açıklamada, kararnameye göre ülkedeki tüm kritik altyapıların güvenliğinden Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Devlet Servisi'nin sorumlu olacağı ve gereken tedbirlerin söz konusu kurum tarafından alınacağı kaydedildi.