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Dünya Zelenskiy İngiltere parlamentosuna hitap edecek
Dünya

Zelenskiy İngiltere parlamentosuna hitap edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarına ilişkin yarın videokonferans yoluyla İngiltere parlamentosuna hitap edecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 23:59:00 -
Zelenskiy İngiltere parlamentosuna hitap edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yarın videokonferans yoluyla İngiltere parlamentosuna hitap edecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus işgali altındaki Ukrayna’nın başkenti Kiev’den yarın yerel saatle 17.00’de videokonferans yoluyla İngiltere parlamentosuna hitap edecek. Zelenskiy’nin hitabı nedeniyle İngiltere parlamentosundaki resmi işlerin askıya alınacağı ve hitapta soru-cevap bölümü olmayacağı ifade edildi.

Zelenskiy Ukrayna dilinde konuşacak

Zelenskiy’nin konuşmasının Ukraynaca olacağı ve İngilizceye simultane çeviri yapılacağı açıklandı. Milletvekillerinin Zelenskiy’nin hitabını izleyebilmeleri için meclis salonuna ekranlar kurulacağı aktarıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avam Kamarası Sözcüsü Lindsay Hoyle, "Her parlamenter, bizimle Ukrayna’dan canlı olarak konuşacak olan devlet başkanından doğrudan haber almak istiyor. Bu nedenle bu, parlamento için önemli bir fırsat” dedi.

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