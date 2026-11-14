  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
2023 yılını işaret etti: Destici’den emeklileri heyecanlandıran çağrı ABD’de Ukrayna’ya skandal teklif: Ver Donba’ı al NATO’yu Bakan Şimşek, İP’in soru önergesini cevapladı! En düşük emekli aylığındaki reel artış yüzde 621 Müslüman Türk toplumunun hayali gerçekleşiyor: Hollanda’nın 17 yıldır engellediği camiye izin çıktı Gürkan Zengin, Özel’in kurultay konuşmasını değerlendirdi: Ruhlara işlemiyor samimiyetten uzak! ‘Aklan da gel’ diyemediler! Şaibeli eski başkanlar Yeni Parti’de Bakan Kurum'dan COP31 mesajı: Antalya’dan güçlü bir sonuç çıkaracağız Rezaletlerle anılan YP’de ilk kongreden inciler… Yapay zekalı, sahte gözyaşlı tiyatro! Rezaleti Batı ülkesi rapor etti: Vekalet savaşlarıyla 591 ton altın çaldılar! Yavaş teslimatta ses hızını aşmış! Bir kamyon 8 dakikada 2 sevkiyat yapmış!
Gündem İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan Sultangazi'de suç örgütlerine gözdağı
Gündem

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan Sultangazi'de suç örgütlerine gözdağı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan Sultangazi'de suç örgütlerine gözdağı

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan Sultangazi ilçesinde milletin canına ve malına kasteden suç örgütlerine gözdağı verdi. Yıldız "Devletimizin şefkat eli de vardır, gerektiğinde demir yumruğu da. Bilinmelidir ki o demir yumruk mutlaka ve mutlaka milletimizin huzuruna kastedenlerin tepesinde her zaman olur, olacaktır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sultangazi'de polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasını denetledi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Trafik Denetleme ve Özel Harekat şube müdürlükleri ile motosikletli polis timlerinin katılımıyla, Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı.

Polis ekiplerince sürücü ve yolcuların üst aramaları yapılırken, araçların ruhsat ve diğer belgeleri kontrol edildi.

 

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Gazi Mahallesi'ndeki uygulamayı denetledikten sonra, Yunus Emre Mahallesi'ndeki denetim noktasına gelerek incelemelerde bulundu.

Polis ekiplerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldız, uygulama noktasında durdurulan araçların sürücüleriyle konuştu, bir çocuğa oyuncak hediye etti.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Yıldız, İstanbul'un huzurunu korumak ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için 39 ilçenin tamamında aynı iradeyle görevlerinin başında olduklarını söyledi.

Yıldız, suçun karanlığına karşı milletin huzurunun kandili olduklarını belirterek, suç örgütleri, şehir eşkıyaları ve vatandaşların huzuruna kasteden her türlü suç yapılanmasına karşı mücadelelerini tavizsiz sürdürdüklerini belirtti.

 

Gerçekleştirdikleri denetim, uygulama ve operasyonların, geleceğin teminatı olan gençleri korumak adına ortaya koydukları iradenin en somut göstergesi olduğunu vurgulayan Yıldız, "Devletimizin şefkat eli de vardır, gerektiğinde demir yumruğu da. Bilinmelidir ki, o demir yumruk mutlaka ve mutlaka milletimizin huzuruna kastedenlerin tepesinde her zaman olur, olacaktır." dedi.

Yıldız, denetim noktasının çevresindeki esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti.

Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri etkinlik alanını da ziyaret eden Yıldız, burada vatandaşlarla sohbet ettikten sonra bölgeden ayrıldı.

Tam 22 milyar lira… Tefeci, yasa dışı bahis ve IBAN operasyonu: 112 gözaltı
Tam 22 milyar lira… Tefeci, yasa dışı bahis ve IBAN operasyonu: 112 gözaltı

Gündem

Tam 22 milyar lira… Tefeci, yasa dışı bahis ve IBAN operasyonu: 112 gözaltı

Eşi casusluktan sorgulanınca algı operasyonuna soyundu! İşte TİP’li Şık’ın, Gürlek’e iftiralarının perde arkası!
Eşi casusluktan sorgulanınca algı operasyonuna soyundu! İşte TİP’li Şık’ın, Gürlek’e iftiralarının perde arkası!

Gündem

Eşi casusluktan sorgulanınca algı operasyonuna soyundu! İşte TİP’li Şık’ın, Gürlek’e iftiralarının perde arkası!

Uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
Uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

Yerel

Uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23