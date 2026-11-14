2023 yılını işaret etti: Destici’den emeklileri heyecanlandıran çağrı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "TÜRK-İŞ’e çağrımız, komisyondan çekilmemesidir. Komisyon içerisinde mutlaka yer alsın, orada konuşulanları kamuoyuyla paylaşsın ve teklifinin arkasında dursun" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Güvenlik ve Savunma İşçileri (Güvenlik-iş) Sendikası 5. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Destici, Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağrıcı ve yönetiminin özel güvenlik görevlilerinin hakları için yürüttüğü çalışmalara dikkat çekerek, elde edilen kazanımlarda sendikanın, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın ve sendika yönetiminin önemli emekleri bulunduğunu belirterek kendilerini tebrik etti.

"ÖNCELİKLE SAHİPLENMEMİZ GEREKEN KESİM, TEK MAAŞLA GEÇİNEN VE KİRADA OTURAN ZÖEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİDİR"

Özel güvenlik görevlilerinin çalışma ve yaşam şartlarına ilişkin örnekler veren Destici, "Görevlilerimizle konuşuyoruz. Orada da özel güvenlik görevlilerimiz var. Kendilerine hangi şartlarda çalıştıklarını sordum. ’Efendim, biz asgari ücretin hemen bir tık üstünde’ dediler. Yani asgari ücret 28 bin lira, bunlar da diyelim 35 bin lira civarında maaş alıyor. Arkadaşlarımızdan birinin tek geliri bu maaş. Eşi çalışmıyor ve kirada oturuyor. Şimdi bu arkadaşımızın aldığı maaşla geçinmesi, hayat şartları düşünüldüğünde kesinlikle mümkün değil. İkinci arkadaşa sordum; EYT düzenlemesiyle emekli olmuş, ikinci işini yapıyor, eşi de çalışıyor ve kendilerine ait evde oturuyorlar. Şimdi elbette öncelikle herkesin emeğinin hakkını vermek gerekiyor. Ancak bu iki çalışanı aynı kategoride değerlendirmemek de gerekiyor. Tek maaşla geçinen, asgari ücretin biraz üzerinde kazanan, eşi çalışmayan ve kirada oturan özel güvenlik görevlisi ya da işçi, bizim esas sahiplenmemiz gereken kesimdir" ifadelerini kullandı.

"KİM HANGİ İŞİ YAPIYORSA EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET VERMEK DURUMUNDA"

Özel sektörde ve kamuda aynı işi yapan çalışanlar arasında ciddi ücret farklılıkları bulunduğunu belirten Destici, aynı işi daha uzun saatler çalışmasına rağmen daha düşük ücret alan özel güvenlik görevlilerinin yaşadığı mağduriyete dikkat çekti. Destici, eşit işe eşit ücret ilkesinin hiçbir istisna olmaksızın hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kim hangi işi yapıyorsa eşit işe eşit ücret vermek durumunda. Numune Hastanesi’nde ya da Ankara Araştırma Hastanesi’nde taşeronlukta kadroya geçmiş bir özel güvenlik görevlisi diyelim daha yüksek belki de biraz önce söylediğim özel güvenlikçinin iki katından fazla maaş alırken aynı işi daha fazla saat çalışan bir güvenlik görevlisi maalesef onun yarısı altında maaş alıyor. Bu büyük bir adaletsiz. Adalet sadece mahkemelerde olmaz. Adalet hayatın her alanında sağlanıyor. Zaten bugün milletimizin en büyük fevelanlarından bir tanesi de bu. Bizim öncelikle yapmamız gereken bu eşit işe eşit ücreti mutlaka ama mutlaka hiç tartışmasız, fakatsız hayata geçirmemiz lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Destici, vergi dilimi nedeniyle çalışanların yıl içinde maaşlarının düşmesini eleştirerek, adil bir vergi sisteminde çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması gerektiğini ifade etti.

"BİZ TAŞERONLAR KADROYA GEÇERKEN SAHADA, MECLİS'TE HER YERDE BUNU EN ÇOK DİLE GETİREN SİYASİ PARTİNİN BAŞKANIYIZ"

KİT’lerde çalışan işçilerin kadro beklentisine ilişkin de konuşan Destici, "Biz taşeronlar kadroya geçerken sahada, Meclis’te, her yerde bunu en çok dile getiren siyasi partinin başkanıyız. Bugün bir milyona yakın işçinin kadroya geçirilmesi, Cumhur İttifakı’nın işçiye verdiği değerin ve Cumhurbaşkanımızın riyasetinde gerçekleştirdiği bir çalışmanın göstergesidir. Bu süreçte TÜRK-İŞ’in ve diğer sendikalarımızın da gayretleri olmuştur. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Ancak bir milyona yakın işçi kadroya geçirilirken daha nitelikli, daha uzun süre çalışan ve daha kritik kurumlarda görev yapan KİT işçileri neden kadroya alınmadı? Hâlâ bunun cevabını alabilmiş değilim" dedi.

Emekli maaşlarında iyileştirme yapılırken çalışanlarla emekliler arasındaki ücret dengesinin yeniden sağlanması gerektiğini kaydeden Destici, Ocak 2023’te çalışanların maaşının emekli maaşının yaklaşık 1,5 katı olduğunu, bugün ise bu oranın 3 katına çıktığını ifade etti. Destici, emeklilerin alım gücünü artıracak düzenlemede 2023 yılındaki oranın esas alınması gerektiğini vurguladı.

"TÜRK-İŞ'E ÇAĞRIMIZ, KOMİSYONDAN ÇEKİLMEMESİDİR"

Destici, asgari ücretin enflasyon şartlarına bağlı olarak yılda iki kez belirlenmesi gerektiğini dile getirerek, "Cumhur İttifakı’nın parçasıyız. Devletimizin bekası, ülkemizin bütünlüğü, milletimizin istiklali ve istikbali için bu ittifakın önemini biliyoruz. Ancak bütün bunları konuşurken diğer taraftan vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak, emeğinin karşılığını vermek ve her alanda adaleti savunmak, vurguncularla, soyguncularla mücadele etmek de bizim asli görevlerimiz arasında. Asgari ücretin, enflasyon bu şekilde devam ettiği sürece mutlaka altı ayda bir belirlenmesini istiyoruz. TÜRK-İŞ’e çağrımız, komisyondan çekilmemesidir. Komisyon içerisinde mutlaka yer alsın, orada konuşulanları kamuoyuyla paylaşsın ve teklifinin arkasında dursun. Milletimiz de bunu açık ve net bir şekilde görsün" değerlendirmesinde bulundu.

"MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN MECLİS'E SUNDUĞU SON İKİ KANUN TEKLİFİNDEN BİRİ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİYLE İLGİLİYDİ"

Özel güvenlik görevlilerine ilişkin yasal düzenlemelerin geçmişine değinen Destici, "Özel Güvenlik Kanunu 5188 çıktıktan sonra bu konuyla hep ilgili olduk. Biraz önce Ömer Başkanımız bir vefa örneği göstererek şehit liderimiz Muhsin Başkanımıza teşekkür etti. Ben de bir kez daha kendisini rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Meclise verdiği 2009 yılındaki son iki kanun teklifinden biri engellilerle, diğeri ise özel güvenlik görevlileriyle ilgiliydi. Şehadetinden sonra Meclis tarihinde ilk kez bir şey oldu. AK Parti grubuna ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Biz Meclis dışında kalmıştık ancak genel başkanımızın vefatının ardından, Meclis dışında bir parti olmamıza rağmen teklifin sahibi Büyük Birlik Partisi denilerek komisyona ve Meclise çağrıldık. Mecliste onun kanun teklifinin arkasında durduk. Ben de partinin genel başkanı olarak bütün oturumlara katıldım. Teklif, bir iki eksiğiyle büyük ölçüde kanunlaştı ve önemli kazanımlar elde edildi. Bu süreçte destek veren AK Parti grubuna da teşekkür ediyorum" dedi.

Özel güvenlik görevlilerinin çalışma şartlarına ve özlük haklarına ilişkin taleplerini dile getiren Destici, zor şartlarda, düşük ücretlerle ve büyük fedakarlıklarla görev yapan güvenlik görevlilerinin emeklerinin karşılığını eksiksiz alması gerektiğini belirtti.

Destici, bazı saldırılarda hayatını kaybeden özel güvenlik görevlilerinin şehit, yaralananların ise gazi statüsünde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu statülerin belirli olaylar için özel güvenlik görevlilerine de tanınmasını istedi.