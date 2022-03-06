Zelenskiy dünyaya böyle sitem etti: Bizim yavaş yavaş öldürülmemizi istiyorsunuz!

Rusya'nın hava saldırılarına maruz kalan Ukrayna için uluslararası topluma hava sahasını kapatma çağrısı yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Bunu yapamıyorsanız, kendimizi koruyabilmemiz için bize en azından uçak gönderin. Bu durumda, ancak şu sonuca varılabilir; siz de bizim yavaş yavaş öldürülmemizi istiyorsunuz." dedi.

Zelenskiy, Telegram'dan paylaştığı video mesajında, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Füze saldırısı ile havalimanı tamamıyla tahrip edildi"

Rus ordusunun, Vinnıtsya kentine saldırı düzenlediği bilgisini paylaşan Zelenskiy, "Barışçıl Vinnıtsya kentimize acımasızca 8 füze saldırısı yapıldı. Buradaki havalimanı tamamıyla tahrip edildi. Onlar, anne babalarımız, dedelerimizin inşa ettiği altyapımızı ve hayatımızı imha etmeye devam ediyorlar." dedi.

Hava sahasını kapatma çağrısı

Zelenskiy, uluslararası topluma, Ukrayna'da hava sahasını kapatma çağrısı yaparak, "Tüm Rus füzeleri ve uçakları için Ukrayna üzerindeki gökyüzünün kapatılması ve insani yardım hava koridorlarının oluşturulması gerektiğini her gün vurguluyoruz. Biz insanız ve insanları korumak göreviniz ve bunu yapabilirsiniz." diye konuştu.

"Bizim yavaş yavaş öldürülmemizi istiyorsunuz"

Devlet Başkanı Zelenskiy, "Bunu yapamıyorsanız, kendimizi koruyabilmemiz için bize en azından uçak gönderin. Bu durumda, ancak şu sonuca varılabilir; siz de bizim yavaş yavaş öldürülmemizi istiyorsunuz. Bu, aynı zamanda uluslararası politikacıların ve Batılı liderlerin de bugünden itibaren sonuna kadar sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.