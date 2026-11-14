Cevdet Yılmaz'dan fon soruşturması açıklaması: Oradan tek kuruş ödenmedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

COP31 hepimizin gurur duyduğu bir organizasyon gerçekleşmiş oldu. Halen de devam ediyor. Biliyorsunuz liderler kısmı tamamlandı ama teknik müzakereler 20 Kasım'a aktiviteleriyle Antalya'da devam ediyor.

2026 Türkiye'de zirveler yılı oldu. NATO zirvesi, Türk Devletleri zirvesi, Antalya Diplomasi Forumu, şimdi de dünyanın en büyük toplantısı diyebileceğimiz COP31 zirvesine ev sahipliği yapıyoruz. Bütün gelen misafirlerimizin de ben çok memnun ayrıldığını düşünüyorum.

Alanı ziyaret eden yine 1 milyondan fazla ziyaretçiden bahsediyoruz. Dev bir organizasyon. Organizasyon itibarıyla gerçekten iftihar edeceğimiz bir organizasyon oldu. İçerik olarak baktığımızda ise yine önemli vurgular var ve önemli vurgularla tarihe geçecek. En önemlisi de uygulama. Artık harekete geçme zamanı diyoruz.

COP31 açısından çok kıymetli. Çünkü son yıllarda malum çevre konularına olan siyasi destek küresel düzeyde azaldı. Savaşlar, ticaret savaşları birçok farklı gündem, iklim gündemini gölgelemiş oldu. Şimdi bu COP ile birlikte biz tekrar insanlığın ortak problemlerine çok daha güçlü bir vurgu yapmış oluyoruz. Yine somut kazanımlarından bu COP'un elektrifikasyon dediğimiz gündemi taşıdık. Burada da 35'te 35 başlığı var. Yani 2035'te enerji tüketiminin yüzde 35'inin elektrikten karşılanması.

Elektrikli otomobiller ve diğer pazar şartlarının gelişimiyle şebekelere ve yenilenebilir enerjiye yatırımlarla tüm dünyada büyük bir hamle başlatılmasını istiyoruz. Bir diğer önemli kazanımı Antalya COP'un BRIDGE dediğimiz yeni bir mekanizma. Bunu da Türkiye olarak biz ortaya koyduk ve burada bridge köprü demek, finansı olup nitelikli proje arayanlarla, nitelikli projesi olup finans arayanları buluşturan bir mekanizma, proje hazırlama kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen bir mekanizma. Bu da yine bu COP'un bir kazanımı olacak. Bunun yanı sıra tabii çok sayıda toplantı, yani etkinlik, tartışma yürütülüyor. Dünyanın çevre açısından gündemi Türkiye'de şekilleniyor.

FON SORUŞTURMASI

Şimdi fon meselesi bildiğiniz gibi fon rehberi yayınlandığında ortaya çıkmış bir mesele oldu. Daha doğrusu gün yüzüne çıkmış oldu sorun. Epey bir zamandır birikmiş bir sorun. SPK tarafından yeni bir fon rehberi yayınlandı 28 Ağustos'ta. Buna gelirken de tabii alınan arada kararlar var. Bunlarla birlikte bir sorun olduğu gün yüzüne çıkmış oldu. Ve bunun üzerine de kapsamlı bir şekilde gidilmeye başlandı. İlk adım dediğiniz gibi temellüde düşmüş bazı şirketler oldu.

Adeta bir karantina uygulamak anlamında 7 şirketin 131 fonu tasfiye kapsamına alınmış oldu. O süreçten sonra bugüne gelirken birçok adım atılmış oldu. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir zirve yapıldı biliyorsunuz. Bu ekonomiyle ilgili tüm kuruluşların, finans piyasasıyla ilgili kuruluşların yer aldığı, bakanlıkların yer aldığı bir zirve. Orada çok önemli kararlar aldı.

Öncelikle Bir DDK görevlendirildi. Devlet Denetleme Kurulu. Yani bu yaşanan sorunda kurumları incelemesi için devletin en tepe denetim mekanizması harekete geçirildi. Mevcut adli sürecin yanı sıra. Bu bir idari süreç. İnceleme ve soruşturma boyutları olan bir süreç. Devlet Denetleme Kurulu da şu anda sahada önemli bir sayıda müfettişler, denetmenler tüm bu kurumları inceliyor. Sorumluluğu olan bürokratlar tespit edildiğinde bunlarla ilgili de soruşturma süreçleri başlatılıyor. Dolayısıyla o yargı süreciyle ilgili boyut ayrıca ona geleceğim. Ama bu denetim boyutu öncelikle kurumların incelenmesi söz konusu. Tabi kurumlar suç işlemez. Kurumları yönetenler veya onun içindeki bürokratlar, çalışanlar, uzmanlar, kimse herkesi de tabii tenzih ediyoruz. Yanlış anlaşılmasın bu kurumlar bu devletin kurumları ama içinde yanlış yapanlar varsa bunların tespiti, soruşturulması ve hak ettikleri karşılığı görmeleri de yine bu sürecin doğal bir parçası. Bu devlet denetleme kurulu boyutu. İkincisi yine Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ve başkanlığını ben yapıyorum. İçinde Adalet Bakanlığımız var, Maliye Hazine Bakanlığımız var. Bunların ilgili ilişkili kurumları, yine finans piyasasının ana aktörleri var ve gündeme göre yine davet ettiğimiz katılımcılar oluyor. Dolayısıyla bu fon koordinasyon kurulunu da başladığı günden bugüne çok etkili bir şekilde çalıştırıyoruz.

Onuncu toplantısını geçtiğimiz gün yaptık. Cuma günü yaptık. Ama şunu da söyleyeyim. Bunlar genel toplantılar. Bunun dışında Her bir bakanlığımızın yaptığı çalışmalar, tesisli alanlarda yaptığımız görevlendirmelerle oluşan ekipler, bütün bunlar yoğun bir şekilde o günden bugüne çalışmalarını yürütüyorlar. Ve geldiğimiz süreçte yine adli boyut çok kapsamlı bir şekilde gündemimizde ve hep birlikte görüyoruz.

Son derece kapsamlı, derinlikli ve etkin bir adli süreç değiştiriyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız başta olmak üzere adli kurumlarımız, yargı kurumlarımız da bu süreçte çok etkin bir şekilde üzerlerine düşeni yapıyorlar. Burada biz Fon Koordinasyon Kurulu olarak çalışmaya başlar başlamaz ne yaptık diye bir izah etmek isterim. Öncelikle bu alan özel bir alan. Yani bu alanda yargı kurumları var, az önce bahsettim.

"HAZİNEDEN TEK KURUŞ ÖDENMEDİ"

Daha sonra bir kanun hazırlığı yaptık ve meclisimizin takdiriyle bu kanun yasalaştı. Bu kanunda da şunu öngörüyoruz. Özellikle para piyasası fonlarındaki yatırımcılar ve küçük yatırımcılar başta olmak üzere 1 milyon TL'ye kadar ödemelerin yapılması, bu ödemeler yapılırken bütçeden kaynak kullanılmaması, bu fonların içindeki varlıkların değerlendirilmesi ve bu süreçte haksız kazanç elde etmiş, fahiş kazanç elde etmiş kişilerden geri alınarak kaynakların, olumsuz etkilenmiş yatırımcıların haklarının karşılanması yine temel bir ilkemiz. Bir diğer çok hassas davrandığımız konu şu. İstismarcılarla, manipülatörlerle yatırımcıları karıştırmamak. Sapla samanı karıştırmamak gerekiyor. Bu bir hastalık gibi. Biz şu anda finansal piyasadaki bir hastalıkla diyelim, bir mikrobik yapıyla uğraşıyoruz. Bunu tedavi ederken, buna müdahale ederken bünyeye zarar vermemek lazım.

161 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPILDI

131 fonun hukuku ayrı. Her birine dolayısıyla her biri için ayrı ayrı bir hesap açtık. Ayrı ayrı bu süreçler yürütülüyor. Her şey kayıt altında. Kim ne yaptıysa başlangıcından bugüne, kim ne zaman girdiyse, sistemden çıktıysa, ne kadar yatırdıysa, ne kadar çıktıysa yüz binlerce insan tabii ve her biri kim bilir ne kadar işlem yaptı. Bütün bunlar devletin kayıtlarında. Burada hiçbir kayıt dışı şey söz konusu değil. 161 milyar ödeme yaptık geçen cuma günü itibarıyla. Ayni ve nakdi ödeme. Burada bir tek kuruş devletin hazinesinden yapılmadı. Fonlarda gönüllü iadeler 33.4 milyar liraya ulaştı.

55 bin 821 yatırımcının alacağı ödendi. 4 şirketin 97 fonunda yatırımcıya 68 milyar TL ödeme yapıldı. Cuma günü itibarıyla, cuma günü gece itibarıyla söylüyorum, bu ödemeler yapıldıktan sonra 415.955 tekil yatırımcıya ödeme yapmışız. 337 bin 56 tekil yatırımcının alacağı tamamen ödendi. Geriye 84.737 kişi kaldı şu anda sistemde. Hani ara ödeme anlamında şu anda sistemde 84.737 kişi var.