4 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi! Gerçek zeytinyağı nasıl anlaşılır?

Türkiye'nin önemli zeytinyağı üretim merkezlerinden Aydın'da, taklit ve tağşiş ürünlerin piyasaya sürülmesini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte zeytinyağı ticaretinin önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalar sırasında şüpheli bir aracı takibe aldı.

ARAÇTAN TAM 4 BİN LİTRE ZEYTİNYAĞI ÇIKTI

Aydın-Denizli Karayolu üzerinde durdurulan araçta yapılan aramada, piyasaya sürülmeye hazır 4 bin litre taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında araçta bulunan A.Y. (43) ve M.Ü. (46) isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

SAHTE ZEYTİNYAĞI NASIL ÜRETİLİYOR?

Zeytinyağında taklit ve tağşiş, tüketicilere sunulan ürünün gerçek içeriğinin gizlenmesi veya olduğundan farklı gösterilmesi anlamına geliyor.

Bu tür uygulamalarda zeytinyağına ayçiçek, kanola veya başka bitkisel yağlar karıştırılabiliyor. Bazı ürünlerde ise düşük kaliteli yağlar, daha yüksek kaliteli zeytinyağı olarak satışa sunulabiliyor.

Bu yöntemler tüketicinin aldatılmasına neden olurken ürünün besin değeri, kalitesi ve güvenilirliği konusunda da soru işaretleri oluşturuyor.

Her tağşiş edilmiş yağın mutlaka zehirli olduğu söylenemez. Ancak içeriği bilinmeyen, uygun koşullarda üretilmeyen veya mevzuata aykırı maddeler içeren ürünler sağlık açısından risk oluşturabilir.

GERÇEK ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR?

Tüketicilerin en çok merak ettiği konulardan biri, satın aldıkları zeytinyağının saf ve kaliteli olup olmadığını anlamanın yolları.

Zeytinyağının bazı özellikleri tüketiciye fikir verebilse de bir ürünün gerçek olup olmadığını evde yapılan basit deneylerle kesin olarak belirlemek mümkün değil.

İşte zeytinyağı satın alırken ve tüketirken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar:

1. SU TESTİNE GÜVENMEYİN

Halk arasında yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri, bir bardak suya birkaç damla zeytinyağı damlatmak.

Ancak zeytinyağının suyun üzerinde kalması, baloncuk oluşturması veya suya karışmaması, yağın saf olduğunu kanıtlamaz.

Çünkü farklı bitkisel yağlar da suyla benzer davranışlar gösterebilir. Dolayısıyla bu yöntemle gerçek ve sahte zeytinyağını güvenilir biçimde ayırt etmek mümkün değildir.

2. KOKUSU VE TADI İPUCU VEREBİLİR

Kaliteli natürel sızma zeytinyağında taze kesilmiş çimen, yeşil zeytin, domates yaprağı veya meyvemsi aromalar hissedilebilir.

Boğazda hafif yakıcılık ve ağızda acılık bulunması da natürel sızma zeytinyağının olumlu duyusal özellikleri arasında yer alır.

Ancak her zeytinyağının tadı aynı değildir. Zeytin çeşidi, hasat zamanı ve üretim yöntemi bu özellikleri değiştirebilir.

Ayrıca tat ve koku tek başına ürünün saflığını kanıtlamaz.

3. BUZDOLABI TESTİ KESİN SONUÇ VERMEZ

Zeytinyağının buzdolabında donması veya bulanıklaşması da halk arasında saflık göstergesi olarak kabul ediliyor.

Oysa yağların soğukta katılaşma davranışı, içerdikleri yağ asitleri ve diğer bileşenlere göre değişebilir.

Bu nedenle buzdolabında donan her yağ gerçek, donmayan her yağ sahte değildir.

4. ETİKET VE AMBALAJ BİLGİLERİNİ KONTROL EDİN

Zeytinyağı satın alırken ürünün ambalajındaki bilgiler dikkatle incelenmeli.

Özellikle üretici veya işletmeci bilgileri, parti numarası, tavsiye edilen tüketim tarihi, ürün kategorisi ve varsa menşe bilgileri kontrol edilmeli.

Etiketsiz, kaynağı belirsiz ve olağan dışı derecede ucuz ürünlere karşı dikkatli olunmalı.

5. RENK TEK BAŞINA KALİTE GÖSTERGESİ DEĞİL

Zeytinyağının rengi açık sarıdan koyu yeşile kadar değişebilir.

Bu farklılık zeytinin çeşidine, olgunluk durumuna ve üretim koşullarına bağlıdır.

Dolayısıyla koyu yeşil zeytinyağının mutlaka daha kaliteli veya saf olduğu düşüncesi doğru değildir.

6. EN GÜVENİLİR YÖNTEM LABORATUVAR ANALİZİ

Bir zeytinyağının başka yağlarla karıştırılıp karıştırılmadığını belirlemek için yetkili laboratuvarlarda kimyasal analizler yapılması gerekir.

Yağ asidi bileşimi, sterol profili ve diğer kalite parametreleri incelenerek ürünün mevzuata uygunluğu değerlendirilebilir.

ŞÜPHELİ ÜRÜNLER NEREYE ŞİKÂYET EDİLEBİLİR?

Vatandaşlar, taklit veya tağşiş yapıldığından şüphelendikleri gıda ürünleri hakkında Tarım ve Orman Bakanlığının ALO 174 Gıda Hattı üzerinden ihbarda bulunabilir.

Ayrıca Bakanlığın kamuoyuna açıkladığı taklit ve tağşiş listeleri, tüketicilerin ürün ve firma bilgilerini kontrol etmesine yardımcı olabilir.

Aydın'da ele geçirilen 4 bin litre ürünle ilgili başlatılan işlemler sürerken, olay gıda alışverişinde ürünün kaynağının ve güvenilirliğinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.