Zehirlenerek öldürülen Rus casustan ses getirecek Putin iddiası!

Rus casusu olarak uzun yıllar görev yapan Alexander Litvinenko, Putin hakkındaki iddialarıyla yeniden gündem oldu. Rusya lideri Vladimir Putin, tüm dünyanın karşı çıkmasına rağmen Ukrayna'yı işgal etti. Kadın, çocuk, sivil demeden birçok insanın hayatını elinden alan Rus ordusu Kiev'i işgal edip savaş şartlarını Ukrayna'ya kabul ettirmek istiyor.

'Hakkındaki iddialar nedeniyle göreve kabul edilmedi'

2006 yılında zehirlenerek öldürülen Litvinenko, 'Putin'i öğrencilik zamanlarından tanıyan bazı insanlar onun normal olmadığını söylerdi. Hakkındaki iddialar nedeniyle göreve başlarken dış istihbarata kabul edilmedi. KGB Leningrad'ta göreve başladı.' dedi.

Rusya casusu Litvinenko, ölmeden önce yaptığı itiraflarında Vladimir Putin hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Çok konuşulacak Putin iddiası! 'zevk alıyor'

Putin'in reşit olmayan kızlarla birlikte olduğunu iddia eden Litvinenko, Putin'in yakınlarındaki bazı kişilerin bu geceleri organize ettiğini söyledi. İddiaya göre bu gecelerde Putin, genç insanlarla birlikte oluyordu.

'İddialar peş peşe gelince...'

Bu durum açığa çıkınca birçok operasyon yapıldı ve iddiaların sahibi ile organizatörler tutuklandı!