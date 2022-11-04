Zalim İsrail, Filistinli genci düğününe bir gün kala...

olan ve işgal güçleri tarafından arandığı söylenen Faruk Selame dün (3 Kasım Perşembe) öğle saatlerinde, işgal güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'na yaptıkları baskın sırasında düzenledikleri silahlı saldırıda şehit edildi. Baskında Filistinli gençler de işgal güçlerine karşı direndi.

Filistin Sağlık Bakanlığı 28 yaşındaki Selame'nin işgal güçlerinin saldırısında çok ağır bir şekilde yaralandığını ve Cenin Hükümet Hastanesi'ne ulaştırılmasından çok kısa bir süre sonra da hayatını kaybettiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında Selame'nin işgalcilerin saldırısında karnından, göğsünden ve kafasından gerçek mermilerle vurulduğuna dikkat çekildi.

İşgalcilerin baskın ve saldırıları sebebiyle çıkan çatışmada Filistinlilerden üç kişinin de yaralandığı belirtildi.

İşgal güçlerinin onlarca askeri jeeple Cenin şehrine ve mülteci kampına birçok farklı noktadan baskın düzenledikleri ifade edildi. Baskın sırasında işgal güçleri Cenin Mülteci Kampı'nın bütün girişlerini trafiğe kapattı.

Şehid Faruk Selame'nin bugün düğün yapılacaktı.