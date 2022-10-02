Yüzdeki kolajen nasıl arttırılır? Evde doğal kolajen maskesi yapımı Saraçoğlu: İçen yaşlanmak nedir bilmiyor!

Cilt, eklem ve saç sağlığını desteklediği yönünde çıkan haberler sonrası birçok insan günlük olarak kolajen takviyesi almaya başladı. Genellikle sabahları çay ve kahvenin içine kolajen tozu ekleyerek tüketiyor. Kolajen kullanımı her geçen gün artıyor olsa da çoğu insan kolajenin gerçekte ne olduğunu veya vücutta ne yaptığını bilmiyor.

Yaşlanmayı tersine çeviren kolajen için ek gıdalar kullanabileceğiniz gibi doğanın sunmuş olduğu besinleri de tercih edebilirsiniz. Son yapılan araştırmalara göre, kolajen sağlayan birçok besin bulunuyor. Kolajen kaynağı besinlerin başında et ve balık bulunurken onları bazı bitkiler takip ediyor.

Kolajen nedir ne işe yarar?

Daha genç ve sağlıklı bir cilt, hacimli saçlar, yok olan eklem ağrıları gibi birçok olumlu etkisi bulunan kolajen peptitleri, son yıllarda oldukça popüler. Kolajen bir protein türüdür. Aslında, hayvanlarda en bol bulunan yapısal proteindir. Temel görevi bağ dokusunu güçlendirmek ve vücut bütünlüğünü korumaktır. Vücudumuzda kolajen olmadan vücut parçalarımız bir arada kalamaz. Vücut bağ dokusunun %80 gibi büyük bir bölümünü oluşturan kolajenin temel görevi, cilde güç, esneklik ve sağlamlık vererek, cilt yapısını oluşturan bir ağ oluşturmaktır.

KOLAJEN TAKVİYESİ ALINMALI MI?

Vücudunuz doğal olarak kolajen üretir ve onu tavuk derisi ve balık derisi gibi kaynaklar ile kolajen takviyeleri yoluyla tüketebilirsiniz. Takviyeler ve yüz kremleri gibi oral ve topikal kolajen ürünleri, kırışıklıklar, cilt nem kaybı ve eklem ağrısı gibi yaşlanma belirtilerini tedavi etmek için popülerdir. Kolajeni toz, kapsül ve sıvı formda satın alabilirsiniz. Ek olarak alabilir veya hem sıcak hem de soğuk içeceklere ve yulaf ezmesi, yoğurt ve enerji topları gibi yiyeceklere ekleyebilirsiniz. Sağlık uzmanları ayrıca yaraların, yanıkların ve diyabetik ülserlerin tedavisi de dahil olmak üzere tıp alanında kolajen ve kolajen bazlı malzemeleri kullanırlar. Ek olarak, kozmetik şirketleri nemlendirici ve nemlendirici özelliklerinden dolayı nemlendirici ve serum gibi ürünlerde kolajen kullanırlar.

Yüzdeki kolajen nasıl arttırılır?

Kolajen üretimini artırmak için; Beslenme: Soya ve soya ürünleri, Omega 3 yağ asitleri içeren besinler, et, yeşil sebzeler, yumurta akı, antioksidan içeren gıdalar gibi besinler kolajen üretimini artırabilmektedir. Kemik suyu tüketmek de kolajen miktarını artırmaya yardımcı olabilmektedir.

Kolajen açısından zengin yiyecekler yemeye başlamadan önce kolajenin cildinizin görünümüne nasıl fayda sağlayabileceğini bilmek size yardımcı olur.

Kolajen, sadece ciltte değil, tüm vücutta bağ dokuyu güçlendirme görevi görüyor. Oral olarak alınan kolajen takviyesinin vücutta nerede kullanılacağı belirlenemez; yani kas ve kemiklerin kolajane daha çok ihtiyacı varsa, alınan takviyenin faydası ciltte pek görülmez. Kolajen vücut bütünlüğünü korumak için yapısal bir proteindir. Kolajen desteği kullanılan 11 çalışmayı inceleyen bir derlemede, tip 2 kolajen kullanmanın osteoartrite bağlı eklem kısıtlılığını ve eklem ağrısı şikayetlerini azaltabildiği; tip 1-3 kolajeni içeren takviyelerin yara iyileşmesini hızlandırabildiği, 8 hafta düzenli kullanımı sonrasında cildin nemini, elastikiyetini ve dermisteki kolajen yoğunluğunu belirgin şekilde artırdığı, kolajen parçalanmasını da azalttığı gösterilmiştir.

KOLAJEN EKSİKLİĞİ CİLDİN YAŞLANMASINI HIZLANDIRIYOR

Kolajen vücudumuzda doğal olarak üretilebiliyor. Ancak yaş alma, sigara kullanımı, aşırı stres, çevre kirliliği, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam, cildimize esneklik ve canlılık veren kolajenin azalmasına neden oluyor. Özellikle 30’lu yaşlardan sonra vücudumuzda kolajen üretimi azalıyor ve bu durumun sonucunda da cilt elastikiyetini yitiriyor, kuruyor, sarkıyor ve kırışıklıklar meydana geliyor. Cilt lekeleri, gözle görülür bir hale geliyor. Saçlarınız ise sağlığını kaybedip, cansızlaşıyor ve dökülmeye başlıyor. Tüm bunların yanı sıra kırılgan tırnaklar, güçsüz kemikler ve kaslarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Kısacası daha hızlı yaşlanıyorsunuz. Bu nedenle daha genç ve enerjik bir görüntüye sahip olmanız için vücudunuzdaki kolajen üretimini arttırmanız gerekiyor.

İlginizi çekebilir → Gastrit nedir? Mide gastrit ne iyi gelir? Gastrit ve sinirsel gastrit belirtileri: Gastrit olup olmadığınızı anlayın!→ TIKLAYINIZ

KOLAJEN EKSİLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Daha zayıf kemikler

Kırışıklıklar ve sarkmış cilt

Eklem ağrısı

Zayıf kaslar

Gastrointestinal problemler

İbrahim Saraçoğlu kolajen takviyesi alınmasını öneriyor. Peki evde kolajen nasıl yapılır?

KOLAJEN İÇEREN EN İYİ BESİN KAYNAKLARI

Kolajen tüm hayvansal ürünlerde bulunur, hayvanın deri ve eklemler gibi bazı kısımlarında daha yoğun bulunur. Vücudunuz amino asitlerden doğal olarak kolajen ürettiği için kümes hayvanları, balık, fasulye ve yumurta gibi gıdalardan yeterli miktarda protein aldığınızdan emin olarak kolajen üretimini destekleyebilirsiniz. C vitamini kolajen sentezi için gereklidir, bu nedenle düşük veya eksik C vitamini seviyelerine sahip olmak kolajen üretiminin bozulmasına neden olabilir.

KOLAJEN İÇEREN BESİNLER

İstiridye

Sarımsak

Ispanak, pazı, lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler

Brokoli

Domates

Dolmalık biber

Çilek

Ahududu

Yaban mersini

Turunçgiler

Yumurta

Et

Balık

Kemik suyu

Tavuk

İşkembe çorbası

KOLAJEN TAKVİYESİ ALMADAN ÖNCE...

Vücudunuzun kolajen seviyelerini veya kemik sağlığını desteklemek için kolajen yemenize veya kolajen takviyeleri almanıza gerek olmadığını unutmamak önemlidir. Aslında, diyetinize yeterli miktarda yüksek kaliteli protein, D vitamini, kalsiyum, C vitamini ve çinko ekleyerek vücudunuzun kolajen yapmasına ve sağlıklı kolajen düzeylerini ve kemik dokusunu korumasına yardımcı olabilirsiniz.

Kolajen evde nasıl yapılır?

Yumurta akı ve limon maskesi

Yumurta akı ile limon suyunu karıştırın. Oluşan karışımı bir fırça yardımı ile yüzünüze güzelce sürün. Cildinizin karışımı iyice emmiş olmasına dikkat edin. 2-3 dakika kadar cildinizde beklettiğiniz doğal kolajen maskesi bir süre sonra kuruyacaktır.

Evde En İyi Kolajen Maskesi Yapımı

1. Maske

Malzemeler:

1 Çay Bardağı Chia Tohumu

1 Çay Bardağı Keten Tohumu

2 Su Bardağı Demlenmiş Yeşil Çay

Uygulama:

Bu maskeyi uygulamak için derin bir kap içinde tohumları karıştırın.

Ardından sıcak demlenmiş yeşil çayı tohumların üzerine atın. Biraz dinlendirin.

Bu esnada gazlı bez alın ve yüzünüze tam ölçüde denk gelecek şekilde gazlı bezden maske kesin.

Bu maskeyi az önce tohumları demlediğiniz suyun içine batırın ve çıkarın.

Maskeyi yüzünüze yerleştirin ve bir koltuğa geçerek maskeyle 15 dakika kadar uzanın.

Kolajen üretimini destekleyen mucizevi maskeyi her sabah deneyebilirsiniz.

Hazırladığınız karışımı ise kavanozda kapağı kapalı şekilde muhafaza edebilirsiniz.

Düzenli uygulama sonunda cildinizin daha sağlıklı ve canlı göründüğüne şahit olabilirsiniz.

Kolajen kremi tarifi

Malzemeler:

1 Çay Kaşığı Zeytinyağı

1 Yumurta Akı

Uygulama:

Cildiniz için en iyi kolajen kaynağı besinlerle alabileceğiniz proteindir. Bu proteini de yumurtadan karşılayabilirsiniz. 1 yumurta akını çatalla çok iyi şekilde çırpın. Üzerine zeytinyağını ekleyin. Bu maskeyi cildinize sürün ve beyaz peçete ile yüzünüzü kapatın. Şimdi 15 dakika kadar maskenin ciltte kalması için bekleyin ve süre dolunca önce peçeteyi yüzünüzden çıkarın.

Ardından ılık suyla cildinizi temizleyin. Düzenli uygulamada verimli sonuç alarak cildinizdeki kolajen miktarını çoğaltabilirsiniz.

İlginizi çekebilir → Mehmet Öz'den greyfurt detoks suyu tarifi: Yağ yakan greyfurt suyu nasıl yapılır? İşte zayıflatan su→ TIKLAYINIZ