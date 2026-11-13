Elvan, sen hangi ülkede yaşıyorsun? Akit’in haberi ile dalga geçmeye çalıştı, rezil oldu!

Akit TV’de 10 Kasım’da ekrana gelen Ana Haber Bülteni’nde ‘Mustafa Kemal’in ölüm yıldönümü olan olan 10 Kasım bir kez daha Kemalist ritüellere sahne oldu. Saatler 9’u 5 geçeyi gösterdiğinde hızla akan trafikte durup araçlarından inenler hem trafiği kilitlediler hem de arkalarındaki sürücüleri tehlikeye attılar’ ifadeleri ile geçmişte yaşanan kazalara atfen her yıl trafikte yaşanan bu durumun tehlikeli sonuçlarına dikkat çekildi.

Akit’in solakları kudurtan bu haberini kendince dalga konusu yapmaya çalışan bir içerik üretici ise komik duruma düştü.

6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Akit’in haberini YouTube ekranına getirip yanında durmadan sırıtan Elvan Paşaoğlu adlı içerik üreticisi “Ya komik değil mi? Abicim siz hangi ülkede, hangi şehirde yaşıyorsunuz? Saat 9’da hangi büyükşehir de hızla akan trafik var. Trafik hızla akıyormuş ve etkilenmiş. Bu nasıl haber. Fıkra gibi haber” ifadelerini kullandı.

Oysa Akit’in dikkat çektiği durum geçmişte bir çok kez kazalara neden olmuştu. Antalya’da bir vatandaşın 10 Kasım 2022’de hızla akan trafikte aracını durdurmasıyla 6 aracın birbirine girdiği zincirleme kaza yaşanmıştı.

Biz de bu video ile hanımefendiye soruyoruz: Hala komik ve zeki hissediyor musun?