Elvan, sen hangi ülkede yaşıyorsun? Akit’in haberi ile dalga geçmeye çalıştı, rezil oldu!
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Akit TV’de 10 Kasım’da akan trafikte aracını durdurup diğer sürücüleri tehlikeye atan sürücülerin hem trafiği kilitlemesi hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan ritüelin eleştirildiği yayını ekrana getirip aklınca dalga geçmeye kalkan Elvan Paşaoğlu adlı içerik üreticisi o anları ‘gel de gülme’ başlığı ile youTube hesabından paylaşarak Akit çalışanları için ‘Abicim siz hangi ülkede yaşıyorsunuz’ ifadelerini kullandı. Akit olarak kendisine 4 yıl önce 10 Kasım ritüeli için aracını hızla akan trafikte durdurunca 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden olan Kemalist vatandaşın videosu ile soruyoruz: Hala 'komik' ve 'zeki' hissediyor musun?
Akit TV’de 10 Kasım’da ekrana gelen Ana Haber Bülteni’nde ‘Mustafa Kemal’in ölüm yıldönümü olan olan 10 Kasım bir kez daha Kemalist ritüellere sahne oldu. Saatler 9’u 5 geçeyi gösterdiğinde hızla akan trafikte durup araçlarından inenler hem trafiği kilitlediler hem de arkalarındaki sürücüleri tehlikeye attılar’ ifadeleri ile geçmişte yaşanan kazalara atfen her yıl trafikte yaşanan bu durumun tehlikeli sonuçlarına dikkat çekildi.
Akit’in solakları kudurtan bu haberini kendince dalga konusu yapmaya çalışan bir içerik üretici ise komik duruma düştü.
6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Akit’in haberini YouTube ekranına getirip yanında durmadan sırıtan Elvan Paşaoğlu adlı içerik üreticisi “Ya komik değil mi? Abicim siz hangi ülkede, hangi şehirde yaşıyorsunuz? Saat 9’da hangi büyükşehir de hızla akan trafik var. Trafik hızla akıyormuş ve etkilenmiş. Bu nasıl haber. Fıkra gibi haber” ifadelerini kullandı.
Oysa Akit’in dikkat çektiği durum geçmişte bir çok kez kazalara neden olmuştu. Antalya’da bir vatandaşın 10 Kasım 2022’de hızla akan trafikte aracını durdurmasıyla 6 aracın birbirine girdiği zincirleme kaza yaşanmıştı.
Biz de bu video ile hanımefendiye soruyoruz: Hala komik ve zeki hissediyor musun?