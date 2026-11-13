  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran ve Çin, Türkiye'nin önüne geçti: Rusya büyük krizin sebebini açıkladı AK Parti’den kongreye katılmama kararı! Yeni Parti yarın ilk kongresini yapıyor “Gazze’den Bana Ne” diyenler utansın İtalyan kadın Gazzeli çocuklar için sarayını sattı! İnsanlıktan utandıran açıklama! "Dünya, bir hastane yatağını korumaktan aciz" O ilimizde 7 günde 10 cinayet işlendi! Hepsinin ortak bir yanı ortaya çıktı Fon olayının finansörü sigorta şirketleri mi? Cevap bekleyen sorular Deniz seferleri iptal, 112 çatı uçtu, ihbar yağdı… İstanbul’a lodos için 05.00 uyarısı Bakanlık devreye girdi! 'Vatan, din, namus; erkeğe emanet! Silahsız erkek ‘er’ kişi olamaz!' diyen psikoloğa erişim engeli geldi Muhalif Erdem Atay, YP’li Ali Mahir’e fena saydırdı: Kıbrıs’ta rulet mulet, nereden geliyor bu paralar? 64 ilde kaçakçılık operasyonu yapıldı! Yüzlerce gözaltı var
Gündem Elvan, sen hangi ülkede yaşıyorsun? Akit’in haberi ile dalga geçmeye çalıştı, rezil oldu!
Gündem

Elvan, sen hangi ülkede yaşıyorsun? Akit’in haberi ile dalga geçmeye çalıştı, rezil oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Akit TV’de 10 Kasım’da akan trafikte aracını durdurup diğer sürücüleri tehlikeye atan sürücülerin hem trafiği kilitlemesi hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan ritüelin eleştirildiği yayını ekrana getirip aklınca dalga geçmeye kalkan Elvan Paşaoğlu adlı içerik üreticisi o anları ‘gel de gülme’ başlığı ile youTube hesabından paylaşarak Akit çalışanları için ‘Abicim siz hangi ülkede yaşıyorsunuz’ ifadelerini kullandı. Akit olarak kendisine 4 yıl önce 10 Kasım ritüeli için aracını hızla akan trafikte durdurunca 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden olan Kemalist vatandaşın videosu ile soruyoruz: Hala 'komik' ve 'zeki' hissediyor musun?

Akit TV’de 10 Kasım’da ekrana gelen Ana Haber Bülteni’nde ‘Mustafa Kemal’in ölüm yıldönümü olan olan 10 Kasım bir kez daha Kemalist ritüellere sahne oldu. Saatler 9’u 5 geçeyi gösterdiğinde hızla akan trafikte durup araçlarından inenler hem trafiği kilitlediler hem de arkalarındaki sürücüleri tehlikeye attılar’ ifadeleri ile geçmişte yaşanan kazalara atfen her yıl trafikte yaşanan bu durumun tehlikeli sonuçlarına dikkat çekildi.

Akit’in solakları kudurtan bu haberini kendince dalga konusu yapmaya çalışan bir içerik üretici ise komik duruma düştü.

6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Akit’in haberini YouTube ekranına getirip yanında durmadan sırıtan Elvan Paşaoğlu adlı içerik üreticisi “Ya komik değil mi? Abicim siz hangi ülkede, hangi şehirde yaşıyorsunuz? Saat 9’da hangi büyükşehir de hızla akan trafik var. Trafik hızla akıyormuş ve etkilenmiş. Bu nasıl haber. Fıkra gibi haber” ifadelerini kullandı.

Oysa Akit’in dikkat çektiği durum geçmişte bir çok kez kazalara neden olmuştu. Antalya’da bir vatandaşın 10 Kasım 2022’de hızla akan trafikte aracını durdurmasıyla 6 aracın birbirine girdiği zincirleme kaza yaşanmıştı.

Biz de bu video ile hanımefendiye soruyoruz: Hala komik ve zeki hissediyor musun?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Devran

Baki olan Allah CC dür. Kemal in unutulduğu yıllar mutlaka gelecektir

Şevki

10 kasım da insanlar özgür iradeleri ile saygı duruşunda bulunuyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23