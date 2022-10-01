Mehmet Öz'den greyfurt detoks suyu tarifi: Yağ yakan greyfurt suyu nasıl yapılır? İşte zayıflatan su

Vücut için gerekli C vitaminini aldığımızda vücut, egzersiz sırasında daha fazla yağ yakıyor. C vitamini bakımından zengin greyfurt ile asetik asit içeren elma sirkesi birleşince yağ yakmayı sağlayan genler harekete geçiyor, metabolizmanız hızlanıyor.

Hem sağlıklı hem de kilo vermenizi hızlandıracak bir içecek var desek?

Dr. Mehmet Öz’ün tarifini verdiği bu içecek yoğun C vitamini içeriğiyle metabolizmayı hareketlendiriyor ve uyurken bile kilo vermenize yardımcı oluyor. Bu karışımı her yemekten önce içmek gerekiyor. Nasıl hazırlandığına gelince...

Mehmet Öz'ün zayıflama içeceği malzemeleri:

1 bardak taze sıkılmış greyfurt suyu

2 kaşık elma sirkesi

1 çay kaşığı bal (isteğe göre)

Mehmet Öz'den greyfurt detoks suyu tarifi nasıl yapılır?

Daha hızlı kilo vermek isteyenler greyfurt suyu ve elma sirkesini karıştırarak her yemekten önce içebilir. Eğer tadı ekşi gelirse, arzuya göre 1 çay kaşığı bal ekleyebilirsiniz. 1 çay kaşığı bal sadece 20 kalori.

Dr. Öz, eğer sirke ve greyfurt karışımının tadını ekşi bulursanız, 1 çay kaşığı bal ilave ederek yani sadece 20 kalori ekleyerek içeceği tatlandırabileceğinizi söylüyor ve ekliyor "Bu harika karışımı her gün her yemekten önce içerek turunçgillerin gücüyle daha hızlı bir şekilde kilo verebileceksiniz."