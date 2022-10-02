Gastrit nedir? Mide gastrit ne iyi gelir? Gastrit ve sinirsel gastrit belirtileri: Gastrit olup olmadığınızı anlayın!

Sizler için gastritin belirtileri nelerdir ve nasıl anlaşılır araştırdık. Bu belirtiler sizde de varsa bir anca çözüm yoluna ulaşmanız gerekiğini unutmayın. Yazının sonunda Gastriti bi çırpıda öğrenebileceğiniz çay kaşığı yöntemini de göstereceğiz.

Gastrit nedir?

Gastrit, mide zarı iltihabı türleri için ortak olarak kullanılan bir terimdir. Gastrit iltihabı çoğu zaman mide ülserlerine neden olan bakteri türünün enfeksiyonunun doğrudan bir sonucudur. Bununla birlikte bazı ağrı kesicilerin düzenli kullanılması ve aşırı alkol tüketimi de gastrite katkıda bulunabilir.

Gastritin Belirtileri (Akut gastrit belirtileri)

-Karın şişliği ve geğirmek

-Üst karın bölgesinde ağrılar

-Mide yanması

-Mide bulanması ve istifra

-Ani kilo kayıpları

-İştahta belirli azalmalar

-Hemen doyma hissi

-Baş dönmeleri ve baygınlık

-Kalp atışının hızlanması

-Nefes almada zorluk

-Terleme miktarının artması

-Dışkının renginin koyuluğu

Gastrit belirtileri kişiden kişiye değişmekle beraber bazı ortak semptomlar vardır. Bu semptomlar genellikle midede ağrı, yanma, ekşime olarak sıralanabilir.

Sinirsel gastritin belirtileri;

Midede yanma hissi,

Midede doluluk hissi.

Mide bulantısı,

Midede ağrısıdır.

Gastrit mide duvarı kalınlaşması: Midenin duvarındaki kalınlaşmaya genetik faktörler de neden olabilmektedir. Ailedeki diğer bireylerin mide kanseri geçirmiş olması da genetik yatkınlığa işaret etmektedir. Bunun yanında kronik hale gelmiş bir gastrit hastalığı da mide duvarı kalınlaşmasına neden olabilmektedir.

Ne Yapılmalı? Mide gastrit ne iyi gelir?

Beslenme Düzeni Değiştirme

Gastrit olduğunuzu anladıysanız bir an önce beslenme düzeninizi değiştirmelisiniz. Örneğin baharattan uzak durmalısınız. Asitli içeceklerden( soda, alkol, kola) olabildiğince kaçınmalısınız. Sigara da gastriti tetikleyen alışkanlıklardandır. Yemeklerinizi sıcak veya soğuk tüketmemelisiniz. Hatta mümkünse püre haline getirip o şekilde tüketmelisiniz. Kızarmış yiyeceklerden uzaklaşıp, daha çok haşlanmış yiyecekler yemelisiniz.

Doktora Danışın

Beslenme düzenindeki değişikler mideni rahatlattı ve iyileştiğini düşünüyor olabilirsin ancak yine de mutlaka bir doktora görünmelisin. Çünkü aynı durumu tekrar yaşamamak adına gerekli önlemleri ancak doktorun alabilir.

Tıbbi Destek

Midenizde artan asit miktarını dengeleyecek ilaçlar almak gastriti kontrol altında tutacaktır. Çünkü bu rahatsızlık bakteriler tarafından meydana getirilir ve her ne kadar yediklerinize dikkat etseniz de bu durumun önüne geçmek için antibiyotik tedavisi görmeniz gerekebilir.

Gastrite iyi gelen yiyecekler ve içecekler arasında;

Taze meyve ve sebzeler.

Elma, yulaf ezmesi, brokoli, havuç ve fasulye gibi yüksek lifli gıdalar.

Tam tahıllar.

Hindistan cevizi yağı

Balık, tavuk ve hindi göğsü gibi az yağlı yiyecekler.

Tarhana, ev yapımı yoğurt ve lahana turşusu gibi probiyotikler bulunur.

Çay Kaşığı İle Gastrit Testi

Gastrit olduğunuzu aynı zamanda dilinize bakarak da anlayabilirsiniz. Dil üzerindeki beyaza yakın renkler de gastritin belirtisi olabilir.Kontrol etmesi de çok kolaydır.

Kaşık yardımıyla dilinizin üzerinde lekeleri toplayın ve rengine bakın. Eğer beyaza ve griye yakınsa bir doktora başvurun.

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Sık sorulan soru ve cevaplar....

Mide duvarının kalınlaşması tehlikeli midir?

Mide duvarı kalınlaşması, erken bir şekilde tedavi edilmez ise mide kanserine neden olarak hayati risk oluşturabilmektedir. Gastrit kansere dönüşür mü? Bütün gastritler kansere dönüşmez.

Mide polipleri kansere dönüşür mü?

Mide pilileri Ne demek: Genelde iyi çekilmiş mide grafilerinde 4 radyolojik bulgu. Mide Poliplerinin Bazı Türleri: Polipler, mide çeperinde gelişir ve iyi huyludur. Poliplerin çoğu, mide kanseri riskini arttırmaz. Ancak, adenomatöz polipler veya adenomlar zaman zaman mide kanserine dönüşür.

Sırt ağrısı

Bulantı, kusma.

İştahsızlık.

Devamlı geğirme.

Karında doluluk hissi.

Şişkinli.

Kanlı ya da kahve telvesi şekilde kusma.

Dışkıda kan ya da siyah dışkı

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