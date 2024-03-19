Yüzde 50 indirim fırsatını kaçırmayın! Vodafone Pay Mobil Ödeme’den Ramazan ayına özel kampanya!

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerine inovatif ödeme çözümleri sunmaya devam ediyor. Müşteriler, toplam 14 kategoride bini aşkın mağaza tarafından 5 milyonu aşkın ürünün sunulduğu Vodafone Her Şey Yanımda’da Ramazan ayında yapacakları alışverişlerini, ödeme sayfasında Vodafone Faturana Yansıt seçeneğiyle faturalarına yansıtarak %50 indirim kazanıyor. Müşteriler, hediye TL tutarını aynı gün içinde faturasında görüntüleyebiliyor. Maksimum indirim tutarının 100 TL olduğu kampanya 21 Mart’a kadar geçerli olacak.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Vodafone olarak, ürün ve hizmetlerimizi sürekli olarak yenilikçi bir perspektifle geliştiriyor, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan çözümler sunmaya odaklanıyoruz. Vodafone Pay Mobil Ödeme çözümümüzle faturalı hatlar için harcama tutarını faturaya yansıtarak, faturasız hatlar için ise harcama tutarını bakiyeden düşerek herhangi bir bankaya ihtiyaç duymadan alışveriş yapma imkânı sağlıyoruz. Dijital Abonelik, Oyun ve Uygulama Mağazası alışverişlerinin yanı sıra e-ticaret platformumuz Her Şey Yanımda’da yapılan harcamaları müşterilerimizin faturasına yansıtma veya ön ödemeli hatlarında bakiyeden düşme imkânı sunuyoruz. Ramazan ayına özel yeni kampanyamızla, müşterilerimiz Her Şey Yanımda’dan alışveriş yaptıklarında Vodafone Faturana Yansıt ödeme seçeneğini kullanarak %50 indirim kazanabiliyor. Tüm müşterilerimizi bu özel indirimden yararlanmaya davet ediyoruz.”

İndirim tutarı aynı gün iade

Kampanyadan Vodafone Pay Mobil Ödeme yöntemiyle ilk kez harcama yapacak müşteriler yararlanabiliyor. Kampanyadan faydalanmak için Mobil Ödeme servisinin Her Şey Yanımda platformundaki ödeme adımında aktif edilmesi gerekiyor. Kazanılan indirim, aynı gün içinde müşterinin faturasına iade ediliyor. Müşteriler, kampanyadan aynı ay içinde yalnızca 1 kez faydalanabiliyor.

Farklı kategorilerde 5 milyonu aşkın ürün

Vodafone Her Şey Yanımda’da Cep Telefonları, Elektronik, Dijital Servisler ve Oyun, Süpermarket, Kozmetik ve Kişisel Bakım, Anne-Bebek, Moda, Ayakkabı-Çanta-Aksesuar, Ev-Yaşam, Hobi-Ofis-Kırtasiye, Spor ve Outdoor, Pet Shop, Oto Aksesuar ve Altın-Pırlanta olmak üzere farklı kategorilerde 5 milyonu aşkın ürün sunuluyor. Toplamda binden fazla mağazanın faaliyet gösterdiği Vodafone Her Şey Yanımda, bugüne kadar yaklaşık 100 milyon kez ziyaret edildi. Toplam 25 milyon tekil ziyaretçi sayısına ulaşan platformun müşteri sayısı ise 2 milyona yaklaştı.

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