Akım öyle değil böyle olur! Kur’an kursuna çocuk akını

Yaz Kur'an kurslarının başlamasıyla birlikte Türkiye genelindeki camiler, çocuk sesleriyle yeniden şenlendi. İnternette paylaşılan ve kısa sürede viral olan bir görüntü, miniklerin ibadethanelere olan özlemini ve yüce kitabımız Kur’an-ı Kerimi öğrenmek için duydukları heyecanı gözler önüne serdi.

Caminin büyük ahşap kapısının açılmasıyla birlikte içeriye coşkuyla koşan çocukların mutluluğu, izleyenlerin içini ısıttı. "Sayıları artsın, eksilmesin" dualarıyla paylaşılan o anlar, sosyal medyada beğeni rekorları kırdı.

Görüntülerde, kurs saatini sabırsızlıkla bekleyen onlarca çocuğun, kapının aralanmasıyla birlikte adeta birbirleriyle yarışırcasına koştuğu görülüyor. Omuzlarında çantaları, yüzlerinde tebessümle içeri koşan minikler, hocaları tarafından da sevgiyle karşılandı.

İslam ahlakını, Kur'an-ı Kerim okumayı ve dini bilgileri öğrenmek için can atan yeni neslin bu coşkusu, camilerin sadece birer ibadet merkezi değil, aynı zamanda neşe dolu birer ilim yuvası olduğunu bir kez daha kanıtladı.