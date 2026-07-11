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Dünya Trump'tan suikast açıklaması! Görülmemiş şekilde bombalayın talimatı
Dünya

Trump'tan suikast açıklaması! Görülmemiş şekilde bombalayın talimatı

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Trump'tan suikast açıklaması! Görülmemiş şekilde bombalayın talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yönelik olası bir suikast girişimi konusunda İran’a sert mesaj verdi. Trump, Tahran yönetiminin böyle bir planı hayata geçirmesi halinde İran’ın “daha önce hiç görülmemiş seviyede bombalanması” için talimat verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, New York Post gazetesine yaptığı açıklamada, İran’ın kendisine yönelik suikast planlarında başarılı olması durumunda uygulanacak karşılık için talimat verdiğini söyledi.

Trump, böyle bir girişimin Tahran açısından bedelinin çok ağır olacağını belirtti.
Trump, Tahran yönetimi için bunun bedelinin "çok ağır olacağını" söyledi.

Uzun zamandır Tahran yönetiminin "hedef listesinde" olduğunu kaydeden Trump, suikast girişiminde bulunması durumunda İran'ı "daha önce hiç görülmemiş seviyede bombalamaları için talimat verdiğini" belirtti.

İsrail'in bu hafta ABD Başkanına yönelik bir suikast planına dair istihbarat aldığına dair çıkan haberlere ilişkin görüşü sorulan Trump, İran'ın bu konuyla ilgili yeni bir planı olmadığını ancak Tahran'ın ölüm listesinde yıllardır "ilk sırada" yer aldığını ifade etti.

Haberde ayrıca Tahran'ın, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıyı yönettiği 2020 yılından bu yana Trump'ı hedef listesine koyduğu bilgisine yer verildi.

Bu hafta Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı çatışmalarla ABD-İran gerilimi tekrar yükselirken, ABD saldırısında hayatını kaybeden eski İran lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine katılanlar Trump karşıtı sloganlar atarak Hamaney'in intikamının alınmasını istemişti.

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